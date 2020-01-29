武漢肺炎約再10天達到高峰！　鐘南山：之後不會再「大規模增加」

▲ 鐘南山 。（圖／財新網）

記者蔡儀潔／綜合報導

武漢肺炎疫情持續延燒，確診病例有遞增之勢，不過大陸國家衛健委高級別專家組組長、抗SARS專家鐘南山預計，武漢肺炎疫情再過一周或十天左右達到高峰，就不會再大規模增加了，「10到14天是一個很好的隔離觀察期，潛伏期過去了，發病的及時治療，沒發病也就沒病，不會因為春運返程出現大傳染。」

鐘南山28日在接受《新華社》專訪時，就「疫情什麼時間將達到高峰」一問表示，「沒有人能夠非常準確地預計。它現在已經不是動物傳染了，是人傳人的問題，而人傳人有個潛伏期，發病的潛伏期我們正在進行更準確的評估，可能是3到7天，一般不超過14天。」

鐘南山指出，10到14天是一個很好的隔離觀察期，潛伏期過去了，發病的及時治療，沒發病也就沒病，不會因為春運返程出現大傳染，但排查的措施不能停。

▲武漢肺炎確診病例有遞增之勢。（圖／路透）

對於確診病例在過去一周暴增的情況，鐘南山指出，從近200例增加到4000多例，也就是一周多時間，原因很多，首先病毒出現人傳人，這是新發傳染病的一個非常重要的階段；第二個很重要的原因是採用了比較積極的措施早發現，現在檢測也比較及時，「可能病例原來就存在，現在檢測加快，一般3到4小時能夠檢測出來，可以及時診斷。」

鐘南山表示，應對疫情要抓住兩個要害，一個是早發現，一個就是早隔離，這兩條是最原始，也是最有效的辦法，「春節前我說過，請大家目前不要到處跑。現在我還是強調大家不要出行，特別是武漢一帶的，這不僅僅是個人的事情，也是全社會的事情。」

截至29日早上8點為止，大陸國家衛生健康委收到31個省（區、市）累計報告確診病例5974例，現有重症病例1239例，累計死亡病例132例，累計治癒出院103例；現有疑似病例9239例。目前累計追蹤到密切接觸者65537人，當日解除醫學觀察1604人，現有59990人正在接受醫學觀察。

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