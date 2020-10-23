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傳奇家族遭詛咒！「千金姊妹都出事」整形喪命、綁架…24年慘劇不斷

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▲▼香港巨富姐妹花慘劇。（圖／翻攝自環球人物雜誌）

▲羅貝兒整形死在手術台上。（圖／翻攝自環球人物雜誌）

記者鄭思楠／綜合報導

羅定邦去世之後，整個家族像被「詛咒」了一般，離奇的綁架案、神秘的私生子、喧鬧的爭產風波、羅家三代整形死亡……，一宗宗「家門不幸」事件接連上演。

據《環球人物雜誌》報導，一場整形手術，將香港紡織大亨羅定邦的孫女羅貝兒送上了不歸路。今年1月份她死在手術台上之後，韓國警方的調查報告直到近日才遲遲公佈，包括手術前沒有藥物測試，手術期間沒有麻醉師在場，甚至連家屬簽字都是由醫院擅自代簽，這樣的一場「三無」手術，不僅斷送了羅貝兒的性命，也讓羅氏家族再次陷入輿論風波。

現年34歲的羅貝兒出身名門，爺爺羅定邦創辦的服裝品牌Bossini（堡獅龍）曾風靡一時，當年上市時一舉成為香港最大的服裝零售集團，家族也曾躋身《福布斯》「亞洲50個最富有家族」行列。

這場致命手術之前，羅貝兒一直過著豪門千金的逍遙生活。羅貝兒的父親羅家駒是羅定邦的第六個孩子，在家族獨領風騷的時裝界打拼半生後，又將業務擴大到地產圈，創辦了建灝地產。

▲▼香港巨富姐妹花慘劇。（圖／翻攝自環球人物雜誌）

▲羅貝兒（右）和妹妹羅君兒（左）。（圖／翻攝自環球人物雜誌）

含著金湯匙出生的羅貝兒不僅擁有錦衣玉食的生活，也是個聰穎好學的富三代。她畢業於香港傳統名校拔萃女書院，之後升讀倫敦大學。有學識、有顏值、還有大把家產等著繼承的羅貝兒，在婚姻生活上也美滿幸福，和老公結婚10年，兒子7歲。

她朋友圈曬的是真正的名媛日常，高爾夫、滑雪、高級餐廳打卡、名貴奢侈品收集。所有的溫馨富足在她踏上手術臺後戛然而止，羅貝兒去世後，大批親朋好友跑到她的社交網站留言，貼出昔日合照懷念她，稱她是開朗、樂觀、善良的「跌落凡間的天使」。

豪門內的死亡事件向來可以牽扯出人性暗黑的一面，與羅貝兒娘家主張對此事低調淡化處理不同的是，她的丈夫在警方調查報告未出具之前，就已急於在香港法院提起訴訟，控告診所及兩名醫生、一名護士涉嫌過失殺人和偽造術前文件。最耐人尋味的是，在他對診所的索賠名目中，除了損失的羅貝兒的年收入，還有因為妻子去世而喪失的對岳父三分之一財產的繼承權。

羅貝兒的突然離世，讓人們立馬聯想到了她同樣命運多舛的妹妹羅君兒，也就是轟動一時的2015年「飛鵝山綁架案」的女主角，香港飛鵝山豪宅一帶住著眾多名人富豪。

2015年4月25日，一幫劫匪在羅家搶去200多萬港元的財物後，綁架了29歲的羅君兒，並將其禁錮在山洞多日。父親羅家駒機智應對，不僅將5000萬港元贖金的價格砍到2800萬港元，還英勇配合警方，成功拖延了時間。最終，綁匪順利歸案，羅君兒被安全救出。

▲▼香港巨富姐妹花慘劇。（圖／翻攝自環球人物雜誌）

▲羅君兒獲救後接受採訪。（圖／翻攝自環球人物雜誌）

羅君兒被綁架後的堅強表現令人印象深刻，她在2017年將自己的經歷寫成了書，記錄自己與綁匪相處的點滴，甚至與綁匪聊天中春風化雨，談及愛情與夢想。經歷過綁架案的羅君兒對親情更加依戀，她曾表示，剛脫險後自己晚上常做噩夢，姊姊羅貝兒給了自己很多陪伴，讓兩姐妹關係進一步拉近。

世事難料，5年前自己在驚心動魄的綁架案中僥倖逃脫，5年後姊姊卻毫無預兆地死在了手術台上，這讓羅君兒一時難以接受。羅貝兒去世後，羅君兒在社交平台寫了長長的一段話悼念姊姊，稱對方一直都在背後支持和保護自己。

幾年內接連遭遇重創的羅家駒一家，迫切需要一個振奮人心的好消息。今年9月，在姊姊去世半年多後，羅君兒與任職會計師的男友在香港低調提交擬結婚通知書，並定於年底結婚。這件事被認為是羅家近一年來最大的喜事，是希望幫助家族掃清陰霾的大事。

實際上，籠罩在羅氏家族身上的陰霾遠不止於此。豪門向來躲不開的爭產風波，在這裡上演得更加離奇。1996年羅定邦病逝，成為家族急轉直下的節點。

按照羅定邦的遺願，家族所有財產平分為三份。一份留給羅家子孫備用，一份用作慈善公益，還有一份專門留給失散在外的私生子。而其中第一份備用財產的分配權，則落到了次子羅蜀凱的手裡。

羅定邦此前公開的有6個孩子，長子羅樂風3歲才會說話，性格靦腆，不是特別受待見。反而是次子羅蜀凱從小就被稱為神童，4歲能讀書，7歲熟背唐詩三百首。再加上他在家族發展的關鍵時刻諫言成立堡獅龍，貢獻巨大，深得羅定邦寵愛。

羅蜀凱擁有分配權的那三分之一財產價值約10億港元，主要有28個受益人，橫跨至第四代。按照約定，當他們日後工作生活出現困境，或者有突出卓越表現，就可以拿到部分資產。

2007年，羅定邦四子羅家寶長女羅穎怡的一紙起訴狀，拉開了羅家爭產大戲的序幕。羅穎怡認為二叔羅蜀凱企圖把需要分配的財產據為己有，要求其交出財產分配權。羅蜀凱則反訴稱，父親遺願只要求自己儘量遵照，沒說一定遵守，故這份遺產應屬於父親對他的饋贈。

這場官司最後以羅蜀凱敗訴告終，他與其他兄弟的感情也徹底宣告破裂。官司也爆出了更大的醜聞，由於此前羅定邦遺囑一直處於非公開狀態，而法庭審理過程中直接曝光了其中最隱秘的內容。

▲▼羅定邦。（圖／翻攝自環球人物雜誌）

▲羅定邦。（圖／翻攝自環球人物雜誌）

羅定邦在6個公開的子女之外，不僅有已經秘密認祖歸宗的私生子羅家添，還有另一單獨享有三分之一財產的私生子存在。而這一常年流落海外的神秘私生子，也被爆曾跟隨母親回家爭產。

一場「內鬥」把家族割得四分五裂，好在羅家子女各有志向，早已憑實力盤踞在商界不同領域。長子羅樂風以一台縫紉機白手起家，成立了服裝製造企業晶苑集團；三女羅佳穗進入了炒房領域；四子羅家寶創辦高新科技企業百樂集團；五子羅家聖雖然仍是堡獅龍的大股東，但並不參與實際管理；家中頻頻出事的六子羅家駒則創辦了建灝地產，在香港地產業勢頭迅猛。

反觀家族大業堡獅龍的發展之路卻並不順遂。在ZARA、H&M等快時尚品牌崛起之後，曾經聲名赫赫的堡獅龍卻止步不前，加上家族內鬥和發展策略失誤，自2015年之後，堡獅龍的業績一路低走。2018年堡獅龍全年業績由盈轉虧，淨虧損2900萬港元，淨利暴跌超過600%；到了2019年，其淨虧損更擴大至1.39億港元。

苟延殘喘之下的堡獅龍最終在今年5月宣佈「賣身」李寧，消息傳出，業界一片歎息。堡獅龍的易主，代表著香港紡織業高潮時代的徹底終結，曾經的香港針織大王傳奇，在家族原始產業沒落的背景下，伴隨著家族後人接連捲入的爭產、醜聞、綁架、死亡事件，正在一步步走向衰落……。

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