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鍾南山：複方板藍根「有效抑制」新冠病毒！　藥廠一夜市值飆430億

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▲▼ 鍾南山,板藍根。（圖／翻攝自微博，中國基金報）

▲ 鍾南山表示，板藍根對抑制新冠病毒有效。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸工程院院士、抗疫專家鍾南山日前透露，研究團隊開展一系列體外研究後發現，白雲山複方板藍根顆粒對抑制新冠病毒有效。消息一出，白雲山公司股價狂飆，市值一夜暴漲約100億元（人民幣，下同，約新台幣430億元），此外各大電商平臺上相關產品賣到斷貨，部分廣州藥店也被民眾橫掃而空。

綜合陸媒報導，鍾南山日前在研究報告中提到，經過十多年的聯合攻關，白雲山板藍根具有很好的預防病毒進入細胞的作用、抗炎的作用，即白雲山板藍根具有抑制病毒侵入、調節炎症等藥理作用，「我們說一些話都是有根據的，不會亂講。」

報告稱，新冠肺炎疫情發生以來，研究團隊與廣藥集團合作，對旗下10個企業的16個已上市中成藥開展了抗新冠病毒體外藥效篩選，發現白雲山複方板藍根顆粒具有體外抑制藥效。

▲▼ 鍾南山,板藍根。（圖／翻攝自微博，中國基金報）

▲白雲山板藍根顆粒賣到大缺貨。（圖／中國基金報）

消息一出，「複方板藍根對新冠病毒有效」相關話題迅速發酵，並引發新一輪搶購熱潮，其中在廣州市黃埔區一間藥店，店長表示，近日到店購買複方板藍根的人明顯增多，現在已經沒有「白雲山複方板藍根顆粒」的存貨。

廣州市天河區另外3間藥店的白雲山複方板藍根同樣售罄，非複方板藍根顆粒及其他品牌的板藍根顆粒則仍然有售。多名銷售人員表示，鍾南山公開表示板藍根對預防新冠病毒有效，以致很多消費者慕名而來，「很多都是直奔白雲山而來的。」

在該消息的刺激下，大陸老牌中成藥龍頭白雲山週五（16日）A股和H股價均有大幅拉升，A股盤中觸及漲停，H股更是一度漲超13%，兩股市值合計暴漲約100億元。

▼白雲山股價狂飆。（圖／，中國基金報）

▲▼ 鍾南山,板藍根。（圖／翻攝自微博，中國基金報）

不過，有醫學專家提醒，「顯示出體外抑制藥效」是指體外試驗有效，與最後證明有治療效果還有一大段距離。廣州白雲山和記黃埔中藥的工作人員也強調，研究成果是研究團隊通過體外實驗研究得出，「就是在體外用複方板藍根對細胞、感染病毒的老鼠進行實驗。」

該工作人員介紹，目前研究正處於臨床試驗前的研究階段，接下來將進行臨床研究。研究團隊接下來將繼續研發複方板藍根的升級版，跟進研究複方板藍根抗新型冠狀病毒、流行性感冒等新適應症，並計劃在澳門設立複方板藍根的生產線。

據悉，板藍根又名靛青根、藍靛根、大青根，是一種中藥材。板藍根顆粒由板藍根經加工製成，具有清熱解毒，涼血利咽等功效，用於肺胃熱盛所致的咽喉腫痛、口咽乾燥、急性扁桃體炎等。

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