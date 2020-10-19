「複方板藍根」有效抑制新冠？專家曝3步驟澄清：還差十萬八千里

▲鍾南山。（圖／路透社）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸抗疫專家鍾南山日前透露，白雲山複方板藍根顆粒對抑制新冠病毒有效。不過，專家對此卻澄清，體外抑制藥效與最後證明有治療效果還有十萬八千里的距離，「在三期臨床實驗做完前，沒有人能夠說這個要就肯定會有效果。」

綜合陸媒報導，鍾南山日前在研究報告中提到，經過十多年的聯合攻關，白雲山板藍根具有很好的預防病毒進入細胞的作用、抗炎的作用，即白雲山板藍根具有抑制病毒侵入、調節炎症等藥理作用，「我們說一些話都是有根據的，不會亂講。」

鍾南山的話一出，「白雲山複方板藍根顆粒」就被搶購一空。美國賓西法尼亞大學醫學院病理、實驗醫藥系研究副教授張洪濤表示，鍾南山說的是，發現複方板藍根顆粒和口炎清顆粒等，「顯示出體外抑制藥效」，這與最後證明有治療效果還有十萬八千里的距離。

▲板藍根顆粒。（圖／翻攝微博）



張洪濤進一步解釋，體外療效就是像現在的藥物實驗必須經過三個階段，第一個就是體外實驗，第二個是動物實驗，第三個才是人體實驗（臨床實驗）。這代表每個階段要通過後，才會進階到下個步驟，他舉例，像是當初被搶光的雙黃連，「也是體外有效，但是至今還未看到臨床治療有效的證據。」

面對這「體外試驗」的結果，張洪濤強調，沒必要跟風去購買該類藥品，有需要了再購買。到底有沒有效果，還得等待正規的、嚴格的三期臨床試驗結果。

此外，廣州白雲山和記黃埔中藥的工作人員也強調，研究成果是研究團隊通過體外實驗研究得出，「就是在體外用複方板藍根對細胞、感染病毒的老鼠進行實驗。」

該工作人員介紹，目前研究正處於臨床試驗前的研究階段，接下來將進行臨床研究。研究團隊接下來將繼續研發複方板藍根的升級版，跟進研究複方板藍根抗新型冠狀病毒、流行性感冒等新適應症，並計劃在澳門設立複方板藍根的生產線。

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