陸十一長假迎六億人潮...這六地方「零號病人」至今成謎

▲大陸十一長假期間因疫情考量，民眾配戴口罩前往人潮聚集處較安全。（圖／記者魏有德攝）

記者任以芳／北京報導

今年受新冠肺炎疫情衝擊，大陸經歷半年多抗疫趨於穩定，這次八天的十一長假迎來上億旅遊人潮。大陸抗疫專家鍾南山表示，「充分證明我們的疫情得到了很好的控制。」不過，大陸媒體健康時報今（18日）報導指出，新冠疫情暴發以來，一共有六個地方出現小規模病例， 「零號病人」至今依然成謎，也未有官方回應。

▲鍾南山獲頒共和國勳章。（圖／翻攝自CCTV+）

大陸工程院院士、抗疫專家鍾南山參加2020世界青年科學家峰會開幕式，特地談到近日疫情控管成果。他表示，「自從3月1號以來，將近8個多月，我們的疫情已經比較穩定了。這樣贏得了時間，使得我們順利復工、復產、復學。在剛過去的國慶長假中，接待6.37億的國內外旅遊者，充分證明我們的疫情得到了很好的控制。」

▲黑龍江綏芬河市，地處中俄邊境，三月曾爆發新冠肺炎。（圖／路透社）

大陸確實做到有效防疫控管，根據大陸媒體健康時報17日報導指出，除了剛開始湖北武漢爆發大規模疫情，封城控管。黑龍江綏芬河、新疆烏魯木齊、遼寧大連、吉林舒蘭、北京新發地、廣東深圳等地也曾接連出現過小規模聚集性病例，這些地方的 「零號病人」至今依然成謎。

該報導指出，青島市疫情防控情況新聞發佈會16日通報，本次疫情由新冠病毒感染者與普通患者共用CT室引發，「零號病人」無任何消息。黑龍江綏芬河口岸3月27日檢出首例境外輸入無症狀新冠肺炎感染者，截至4月13日24時，累計報告輸入確診病例322例，成為大陸境外輸入病例最多的口岸，至今關於綏芬河疫情首例確診病例從何而來，未見任何官方消息。

▲大陸人潮密集商圈還是嚴守防疫規定。（圖／記者任以芳攝）

根據健康時報內容引述，吉林舒蘭衛健委官網至今並未向社會公佈；北京新發地事件已排除病毒由動物跳到人的可能，基本排除由感染的人帶到新發地，官方消息還是沒在交代北京疫情的確切「零號病人」。新疆烏魯木齊仍在開展流調工作和查找零號病人；遼寧大連未明確大連疫情零號病人；廣東陸豐疫情零號病人至今未知。

日前，大陸中國醫學科學院病原生物所所長金奇曾表示，零號病人是疫情的追溯不能回避的問題，也是非常難的科學問題。美國賓夕法尼亞大學醫學院張洪濤副教授也說，「對於病毒溯源，大家要有一個合理的預期。病毒溯源極其困難，包含了很多不可控因素。有些證據丟掉了，可能永遠找不到了。」

事實上，1918年西班牙大流感、2009年H1N1流感病毒流行等，至今都沒有找到零號病人。不只是新冠病毒，人類歷史上很多疾病，如艾滋病、SARS等，對其源頭的探索，雖然有了很大進展，但至今還在繼續。病毒溯源本身就是個科學難題，很複雜，需要較長時間，而且存在不確定性。