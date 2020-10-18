　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸十一長假迎六億人潮...這六地方「零號病人」至今成謎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲大陸十一長假期間因疫情考量，民眾配戴口罩前往人潮聚集處較安全。（圖／記者魏有德攝）

▲大陸十一長假期間因疫情考量，民眾配戴口罩前往人潮聚集處較安全。（圖／記者魏有德攝）

記者任以芳／北京報導 

今年受新冠肺炎疫情衝擊，大陸經歷半年多抗疫趨於穩定，這次八天的十一長假迎來上億旅遊人潮。大陸抗疫專家鍾南山表示，「充分證明我們的疫情得到了很好的控制。」不過，大陸媒體健康時報今（18日）報導指出，新冠疫情暴發以來，一共有六個地方出現小規模病例， 「零號病人」至今依然成謎，也未有官方回應。

▲鍾南山獲頒共和國勳章。（圖／翻攝自CCTV+）

▲鍾南山獲頒共和國勳章。（圖／翻攝自CCTV+）

大陸工程院院士、抗疫專家鍾南山參加2020世界青年科學家峰會開幕式，特地談到近日疫情控管成果。他表示，「自從3月1號以來，將近8個多月，我們的疫情已經比較穩定了。這樣贏得了時間，使得我們順利復工、復產、復學。在剛過去的國慶長假中，接待6.37億的國內外旅遊者，充分證明我們的疫情得到了很好的控制。」

▲▼黑龍江,綏芬河市,中俄邊境,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲黑龍江綏芬河市，地處中俄邊境，三月曾爆發新冠肺炎。（圖／路透社）

大陸確實做到有效防疫控管，根據大陸媒體健康時報17日報導指出，除了剛開始湖北武漢爆發大規模疫情，封城控管。黑龍江綏芬河、新疆烏魯木齊、遼寧大連、吉林舒蘭、北京新發地、廣東深圳等地也曾接連出現過小規模聚集性病例，這些地方的 「零號病人」至今依然成謎。

該報導指出，青島市疫情防控情況新聞發佈會16日通報，本次疫情由新冠病毒感染者與普通患者共用CT室引發，「零號病人」無任何消息。黑龍江綏芬河口岸3月27日檢出首例境外輸入無症狀新冠肺炎感染者，截至4月13日24時，累計報告輸入確診病例322例，成為大陸境外輸入病例最多的口岸，至今關於綏芬河疫情首例確診病例從何而來，未見任何官方消息。

▲▼北京疫情,計程車,社區,核酸檢測,百貨,端午節。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸人潮密集商圈還是嚴守防疫規定。（圖／記者任以芳攝）

根據健康時報內容引述，吉林舒蘭衛健委官網至今並未向社會公佈；北京新發地事件已排除病毒由動物跳到人的可能，基本排除由感染的人帶到新發地，官方消息還是沒在交代北京疫情的確切「零號病人」。新疆烏魯木齊仍在開展流調工作和查找零號病人；遼寧大連未明確大連疫情零號病人；廣東陸豐疫情零號病人至今未知。

日前，大陸中國醫學科學院病原生物所所長金奇曾表示，零號病人是疫情的追溯不能回避的問題，也是非常難的科學問題。美國賓夕法尼亞大學醫學院張洪濤副教授也說，「對於病毒溯源，大家要有一個合理的預期。病毒溯源極其困難，包含了很多不可控因素。有些證據丟掉了，可能永遠找不到了。」

事實上，1918年西班牙大流感、2009年H1N1流感病毒流行等，至今都沒有找到零號病人。不只是新冠病毒，人類歷史上很多疾病，如艾滋病、SARS等，對其源頭的探索，雖然有了很大進展，但至今還在繼續。病毒溯源本身就是個科學難題，很複雜，需要較長時間，而且存在不確定性。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
蘋果輾壓安卓？　他曝通訊行「8年實際經驗」打臉
準備當最美新娘！大馬23歲妹去抽脂　手術台上昏迷死亡
快訊／新冠肺炎全球病例「突破4000萬」　1天超過40萬例
泱泱被《木曜》粉絲罵　認了「直播都有看到」：自己笨
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大媽做檢測「全身掛金飾」霸氣登場！路人看傻眼　網笑：準備喊寶貝了

廣告詞「請給我光明」...疑損國家尊嚴洩密　老品牌挨罰真相超展開

推特炫耀「包養乾女兒們」生活！他高調PO少女床照　被公安盯上了

陸十一長假迎六億人潮...這六地方「零號病人」至今成謎

辦五星級婚宴！菜色全是「蛋花湯+番茄炒蛋」...新娘氣哭：每桌要2萬

破70億台幣票房！　《姜子牙》口碑開高走低..他嘆出無奈真相

做「子宮息肉手術」！她遭3醫院、5醫師拒絕...只因會破壞處女膜

相親女帶「23親友團」爽吃！男見「8.5萬帳單」秒走人...女痛哭：我是受害者

深圳綜改試點有「大禮包」　陸首批授權事項清單出爐

好想買iPhone！女大生竟「低價賣卵」肚子狂脹像孕婦　醫搖頭：完了

Ella戴「百合假髮」撞臉葉璦菱ＸＤ　鄭元暢重現「《薔薇之戀》葵」笑翻！

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

待轉區滿了！內湖騎士停槽化線　遭警攔停氣炸：我也想遵守法律

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

譚松韻：出門都兩個哥哥買單　合體張新成、宋威龍三兄妹一起唱歌

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

小嫻認愛首露面「散發幸福光芒」　到處都有路人祝福..買裝備還被招待！

大媽做檢測「全身掛金飾」霸氣登場！路人看傻眼　網笑：準備喊寶貝了

廣告詞「請給我光明」...疑損國家尊嚴洩密　老品牌挨罰真相超展開

推特炫耀「包養乾女兒們」生活！他高調PO少女床照　被公安盯上了

陸十一長假迎六億人潮...這六地方「零號病人」至今成謎

辦五星級婚宴！菜色全是「蛋花湯+番茄炒蛋」...新娘氣哭：每桌要2萬

破70億台幣票房！　《姜子牙》口碑開高走低..他嘆出無奈真相

做「子宮息肉手術」！她遭3醫院、5醫師拒絕...只因會破壞處女膜

相親女帶「23親友團」爽吃！男見「8.5萬帳單」秒走人...女痛哭：我是受害者

深圳綜改試點有「大禮包」　陸首批授權事項清單出爐

好想買iPhone！女大生竟「低價賣卵」肚子狂脹像孕婦　醫搖頭：完了

傻貓玩嗨頭卡垃圾桶！　蓋子賞一巴掌「擠出嘴邊肉」

玩股票必勝法！　內行人曝「4字真訣」馬上致富：不贏也難

回家3柴「明星級接待」　醋桶汪「無影手」討拍：快摸我

中選會認定彰化新聞獨厚謝衣鳳！開罰20萬　董事長是親爸

外甥有難借30萬！詐騙電話「聲音太像」　台東翁急滙錢遭攔阻

人工增雨「略有助益」但仍吃緊！　水利署：曾文水庫目前降雨最多3公釐

主人給「冒牌嬰猴」餵點心！　本尊氣炸伸手收攔截秒吞

婦胸悶痛「以為被鬼壓」　醫驚見「血管阻塞近9成」：晚一步恐心肌梗塞　

南部3連震！雲林萌柴「內建防災知識」　秒鑽桌底找掩護

紐西蘭大選工黨獲勝　總理阿爾登：3週內籌組政府

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

大陸熱門新聞

淘寶店客服回「台灣是獨立國家」被開除

夫妻清晨下體噴血　崩潰衝醫院！

進口鱈魚包裝有「新冠活病毒」

鐵鎚性侵夜歸女2死多傷　連環殺人犯逃19年栽在一籃雞蛋

「今夜一滴都不許剩」杜蕾斯被罰350萬

想買iPhone！女大生低價賣卵GG了

67歲嬤「自然受孕」產女嬰！超狂近況曝光

相親女帶「23親友團」爽吃！男見帳單秒走人

15歲資優生刺死霸凌者！死者父放話一定會報復

婚宴全是「蛋花湯+蛋炒飯」！新娘氣哭：每桌2萬

軍包機遭折返　香港快運卻未遇阻

她做「子宮息肉手術」遭拒...只因會破壞處女膜

鍾南山一句話　板藍根賣斷貨

長跑女神賽前甜笑融化網　為夢想分手男友

更多熱門

相關新聞

鍾南山一句話　板藍根賣斷貨

鍾南山一句話　板藍根賣斷貨

大陸工程院院士、抗疫專家鍾南山日前透露，研究團隊開展一系列體外研究後發現，白雲山複方板藍根顆粒對抑制新冠病毒有效。消息一出，白雲山公司股價狂飆，市值一夜暴漲約100億元（人民幣，下同，約新台幣430億元），此外各大電商平臺上相關產品賣到斷貨，部分廣州藥店也被民眾橫掃而空。

第二波疫情還是會來！　陳建仁：有信心可面對

第二波疫情還是會來！　陳建仁：有信心可面對

青島疫情源頭找到了

青島疫情源頭找到了

台南房價竄升快　購屋族背後藏野心！代銷曝一次買2戶用途

台南房價竄升快　購屋族背後藏野心！代銷曝一次買2戶用途

新華社打臉疫情中心 友達台幹核酸檢測為陰性

新華社打臉疫情中心 友達台幹核酸檢測為陰性

關鍵字：

陸十一長假鍾南山零號病人疫情

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

摩鐵吸笑！她慘遭3男性侵…閨蜜目睹全程

《我的婆婆》她消失17集終於出現！　「揭女兒身世」逼哭網友

租到死就送房　72歲屋主曝：700萬成交了

擲筊竟黏神桌桌布30hrs↑！宜蘭東嶽廟：神明有指示

基隆男在友人面前「癱軟倒沙發亡」！妻奔醫院崩潰

親妹祭拜帶「小鬼生前3最愛」

楊晨熙入手「千萬藍寶堅尼」狂喜

綜藝天王無預警「現身西門町飲料店」！

開箱！礁溪最新清水模溫泉飯店

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

「又衰又窮」4生肖要翻身了！10月底財神到

象魚跳缸自殺！連4次地震…網細想關聯傻了

台南連3震　在地人回憶白河地震

玩遊戲被《木曜》粉絲罵！泱泱回應了

更多

最夯影音

更多
Ella戴「百合假髮」撞臉葉璦菱ＸＤ　鄭元暢重現「《薔薇之戀》葵」笑翻！

Ella戴「百合假髮」撞臉葉璦菱ＸＤ　鄭元暢重現「《薔薇之戀》葵」笑翻！
騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面