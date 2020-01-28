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更新／武漢肺炎全球疫情一次看！日本增至6例　「載過武漢團司機」本地感染

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▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒,農曆新年,中國。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢肺炎蔓延全球。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃、張方瑀、王致凱、詹雅婷、林瑩真、吳美依／綜合報導

「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）引發的武漢肺炎延燒國際，目前各國確診狀況如下：

日本：確診6例

根據《東網》、NHK World報導，日本厚生勞動大臣加藤勝信28日證實，國內新增2起確診病例，他提到，其中一名病患是奈良縣的巴士司機，雖然本人沒有去過中國，但1月曾兩度接待武漢旅行團乘客，是國內第一起「本地感染」案例。

日本境內已出現第4例確診個案，是名40多歲居住在武漢的男性。該男子22日來到日本旅行後，因出現發燒等症狀住院治療，最終於26日被確診為感染新型冠狀病毒（武漢肺炎）。

日本厚生勞動省先前指出，日本首例武漢肺炎確診病患為30多歲住在神奈川縣的中國籍男子，第2例為居住在武漢市前往東京旅遊的40多歲男性，第3例確診個案，是名30多歲來自武漢的女性。

泰國：確診14例

綜合《東網》、《澎湃新聞》報導，泰國衛生部28日證實新增6起確診病例，全國境內確診累積至14例。新增的6名病患當中，5人來自湖北省的同一個家庭，另一人來自重慶。

泰國26日累積8起確診的新型冠狀病毒病例，公共衛生部長參威拉軍（Anutin Charnvirakul）與交通、旅遊相關部門召開緊急會議。

參威拉軍表示，「我們可以控制情勢，對於自己處理危機的能力有信心。」他也補充，其中3名患者正在接受治療，5人已經治癒回家，強調篩檢系統起了作用，並強調「如果（疫情）達到危及公共健康的程度，我們將會採取更多行動。」

泰國公共衛生部24日發現第5例新型冠狀病毒肺炎病例，患者為武漢訪泰女遊客，目前情況已經好轉。

加拿大：確診2例

根據《路透社》，加拿大公共衛生部26日證實，國內首名新型冠狀病毒患者的妻子也確診。

加拿大衛生部首席醫療官威廉姆斯（David Williams）表示，第2名確診病患為首名病患的妻子，是一名五十多歲女性，目前沒有產生任何症狀，但持續維持自我隔離的狀態，接受衛生部的監控。

加拿大衛生部門25日晚間證實，收到第一起新型冠狀病毒確認的「推定病例」（presumptive case），患者為一名來自湖北省50歲中國籍男子，他在22日抵達多倫多後出現呼吸道疾病症狀，第2天自行就醫。聲明中指出，該名男子病情穩定，正在院內治療，他的家屬也都在隔離中。

新加坡：確診5例

根據《南華早報》，新加坡27日確診第5起新型冠狀病毒病例。一名56歲中國籍婦女18日與家人從武漢飛往新加坡，目前被安置在國家傳染病中心（NCID）內隔離治療，狀況穩定。

根據衛生部，患者飛往新加坡途中沒有出現症狀，直到24日才發生不適，2天之後送往陳篤生醫院（Tan Tock Seng Hospital），被懷疑感染以後立即接受隔離治療。此外，新加坡5起確診病例皆與曾至武漢旅遊的人有所接觸。

《聯合早報》26日指出，新加坡境內出現第4起確診病例，一名來自武漢的36歲男子22日和家人飛抵新加坡，23日開始出現咳嗽症狀，24日自行至盛港綜合醫院就醫。該名男子旅遊期間住在悅樂聖淘沙飯店（Village Hotel Sentosa），當局已對密切接觸人員展開檢測。

新加坡衛生部23日表示，一名搭乘中國南方航空班機從廣州來新加坡的中國籍男子，確認感染武漢肺炎，衛生部已開始追蹤與他有過接觸的9名旅伴與同班機約30名其他乘客。

斯里蘭卡：確診1例

斯里蘭卡一名高級衛生官員於27日證實，國內確診第一起冠狀病毒病例。

衛生部首席流行疾病學家薩馬拉維拉（Sudath Samaraweera）表示，一名四十多歲的中國籍女性19日來到斯里蘭卡旅遊，25日身體不適，27日被檢測出感染新型冠狀病毒。

柬埔寨：確診1例

根據《曼谷時報》（Bangkok Post），柬埔寨衛生部長蒙文興（Mam Bunheng）於27日證實，國內出現首宗新型冠狀病毒病例。

蒙文興表示，病患是一名中國籍男子，本月稍早與家人從武漢來到柬埔寨沿海城鎮施亞努市（Sihanoukville），目前情況穩定。

德國：確診1例

德國《明鏡周刊》（DER SPIEGEL）報導，德國出現首宗確診病例。

巴伐利亞州衛生部發言人於當地時間27日夜間證實，一名男子感染新型冠狀病，且該名男子來自巴伐利亞州首府慕尼黑市郊的施塔恩貝格縣。
 

澳洲：確診5例

澳洲新南威爾斯省衛生部門27日證實，一名從武漢飛往雪梨的21歲女子成為澳洲第5起病例，詳細發病情況還待診療調查。

澳洲25日上午確認維多利亞省一起確診案例後，根據最新消息，新南威爾斯省也證實有3起確診病例，讓澳洲總感染2019新型冠狀病毒的病例來到4人。衛生官員表示，新一波感染武漢肺炎的患者為3名男性，分別為53歲、43歲及35歲，3人都是剛從武漢回到澳洲，目前已處於隔離狀態。

澳洲衛生部長Jenny Mikakos稍早表示，維多利亞省確認的武漢肺炎確診病例50多歲男子，上周自中國返回澳洲，這是澳洲首個確診病例，目前正在墨爾本的醫院接受治療。

此外，澳洲25日也針對中國湖北省發布最高等級旅遊警示，呼籲澳洲公民不要前往當地旅遊。

南韓：確診4例

《韓聯社》27日指出，南韓出現第4例確診病例，是一名曾訪問過武漢的55歲南韓男子，他在20日入境時毫無症狀，21日才出現感冒症狀就醫，25日出現發熱、肌肉酸痛等病徵，26日確診。

《韓聯社》26日指出，目前南韓出現第3例確診。一名住在武漢的54歲南韓籍男子在20日入境，回國時並無出現症狀，直到22日開始發燒、25日出現咳嗽症狀，向疾病管理中心通報後確診。

南韓第一起確診病例為35歲中國籍武漢女性，她於19日抵達仁川國際機場後被發現有高燒等症狀，轉入指定醫療機構接受隔離治療，20日確診感染2019新型冠狀病毒肺炎；24日南韓境內又發現一名2019新型冠狀病毒肺炎（2019-nCoV，又稱武漢肺炎）確診患者，這名日前從中國武漢入境的患者呈現新型冠狀病毒陽性反應；根據韓聯社25日取得的最新消息，該名男病患目前病情穩定，正在指定醫院接受治療。

《韓聯社》24日指出，有69人須接受新型冠狀病毒隔離篩檢。

美國：確診5例

美國疾病管制與預防中心 （CDC）於26日證實，境內新增2起確診病例，其中一名病患在加州洛杉磯，另一名在亞利桑那州馬里科帕郡。美國目前累積5人確診武漢肺炎，病患全都有武漢旅遊史。

美國疾病控制與預防中心（CDC）在當地時間26日晚間宣布，一名來自中國武漢的旅客在加州橘縣（Orange County）確診，正在醫院接受隔離治療。此例為美國境內第3起確診案例。

美國疾病控制與預防中心（CDC）24日宣布，芝加哥一名60歲女子從武漢返美後，確定感染新型冠狀病毒，為全美第2例。

另外，21日下午宣佈美國首位確診的患者為一名30多歲的男子，在1月15日從武漢返回華盛頓州西雅圖，隨後前往華盛頓州的一家醫院就診，將檢體交由檢驗中心後確診。

馬來西亞：確診4例

據《世界日報》報導，最新發現的確診病例是一名來自武漢的40歲男子，他是22日從新加坡搭巴士抵柔佛州（Johor）的旅行團成員之一。

馬來西亞衛生部門25日證實，境內出現3例確診個案。根據星洲網報導，3人為親屬關係，均來自武漢，也是新加坡66歲確診病患的親人，現正接受隔離治療，目前情況穩定。

另據馬來西亞東方日報取得的消息，此次確診的3個病例與新加坡66歲確診的中國籍男性患者為家屬，分別是他的妻子、2歲及11歲孫子。據了解，該家族一行10人於本月20日自廣州飛往新加坡旅遊，隨後66歲中國籍男子確認感染武漢肺炎。

法國：確診3例

目前法國已有3例確診，分別在巴黎、波爾多。波爾多患者為48歲法籍中國裔男子，曾到武漢出差，目前正在隔離當中；而巴黎患者正在巴黎比榭（Bichat）醫院接受隔離治療，第3例則是巴黎患者的家屬，現正隔離中。

越南：確診2例

據報導，一名來自中國武漢市的男子入境越南探視早在當地工作的兒子，兩人發燒前往醫院接受治療後驗出感染武漢肺炎新型冠狀病毒。越南衛生部表示，這2起有父子關係的病例顯示疫情人傳人。

尼泊爾：確診1例

尼泊爾衛生官員證實，一名在武漢留學的尼泊爾學生出現新型冠狀病毒感染症狀，檢測確定呈陽性。

世界衛生組織宣布，中國新型冠狀病毒疫情並不構成國際公共衛生緊急事件（PHEIC）。世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會上表示，雖然疫情在中國境內屬於緊急情況，但尚未演變為全球公衛危機；WHO評估，疫情在中國爆發風險為「極高」，在區域和全球範圍內爆發風險則為高。

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