台灣增武漢肺炎本土病例！第5例患者「丈夫確診」　疾管署：家庭群聚感染

記者趙于婷／台北報導

台灣武漢肺炎疫情至今已累計7例，中央疫情指揮中心晚間8時緊急召開記者會公布第8例，是第5例患者的先生，屬於「家庭群聚感染」。根據統計，目前國內嚴重特殊傳染性肺炎新增52例通報個案，截至目前共通報578名嚴重特殊傳染性肺炎個案，檢驗結果為8名確診、321名排除、75名初驗陰性、其餘仍待檢驗；另有9例為之前通報不明原因肺炎，均已排除，而目前有2千多名接觸者還在監控中。

▲中央疫情指揮中心晚間8時又緊急召開記者會。

請繼續往下閱讀...

目前國際累計69例確診（不含臺灣），分布於16國，較前日新增柬埔寨、斯理蘭卡及德國共3國。分別為泰國14例、香港8例、澳門7例、美國5例、澳洲5例、新加坡5例、馬來西亞4例、日本6例、南韓4例、法國3例、越南2例、加拿大2例、尼泊爾1例、柬埔寨1例、斯里蘭卡1例及德國1例。

另外，基於中國大陸各省分皆持續出現病例且急遽增加，疫情嚴峻；且WHO已表示該病毒具人傳人能力，感染風險增加，指揮中心於今(28)日將旅遊疫情建議第三級警告（Warning）範圍擴大至中國大陸（不含港澳），請民眾避免至當地所有非必要旅遊。

指揮中心再次呼籲，一般健康民眾應養成量體溫、以肥皂勤洗手、減少觸摸眼鼻口、盡量不要到人口擁擠的公共場所；若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀的民眾，請務必在家休息，不要到公共場所，若有必要外出就醫或處理重要事務時，請務必戴口罩，以肥皂勤洗手，妥善處理口鼻分泌物。