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台灣爆本土確診個案！口罩搶購潮也出現　陳時中：非必要，不用戴口罩

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記者賴文萱／台北報導

中國大陸武漢肺炎疫情持續延燒，國內下午新增2例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎病例外，中央流行疫情指揮中心今（28）日晚間8點再度緊急召開記者會，宣布出現第8例確診個案，是第5例患者的先生，屬於「家庭群聚感染」，這也成為首件本土病例。民眾因應疫情日前就已出現瘋搶口罩潮，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，非必要，不用戴口罩。

▲▼0128武漢肺炎晚間記者會，衛福部長陳時中。（圖／記者張榮恩攝）

▲陳時中晚間宣布台灣第8例武漢肺炎確診個案，同時重申要民眾非必要，不要戴口罩。（圖／記者張榮恩攝）

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台灣出現本土確診個案，讓民眾擔憂疫情在台擴大，出現搶購口罩潮。陳時中今在記者會強調，非必要，不用戴口罩，因為口罩屬於防疫物資，希望大家要共體時艱。因應過年時候物流及生產線減緩，造成口罩搶購一空的狀況，他說，這3天每天都會發送600萬片口罩出去，有信心供應量絕對夠，現在也有些廠商已經加班在生產口罩，大家不用擔心。

▲▼武漢肺炎,口罩,搶購,藥局,健康,防疫,流感,感冒。（圖／記者李毓康攝）

▲▼因應武漢肺炎疫情，許多藥局的口罩都被搶購一空。（圖／記者李毓康攝）

▲▼武漢肺炎,口罩,搶購,藥局,健康,防疫,流感,感冒。（圖／記者李毓康攝）

事實上，衛福部日前也宣導民眾4大戴口罩原則，第一，有發燒、咳嗽、流鼻涕等呼吸道症狀時要戴；第二，進出醫療院所時，要全程配戴口罩；第三，出入通風不良、擁擠密閉空間時要戴；第四，本身有慢性疾病的人要戴。中央流行疫情指揮中心呼籲，一般健康民眾無須隨時戴口罩，平時養成量體溫、肥皂勤洗手、少出入人多密閉場所等好習慣，把物資留到真正需要的時候再用，才不會造成浪費。

▲▼戴口罩原則。（圖／衛福部提供）

▲衛福部重申戴口罩原則，呼籲民眾把物資留到真正需要的時候再用，才不會造成浪費。（圖／衛福部提供）

另外，經濟部商業司副司長陳秘順上午也宣布表示，因口罩需求量爆增，各個通路、藥局、藥妝店都賣得非常多，超商庫存盤點後，現在只足供一天供應量。因應這樣的情況，經濟部昨天深夜緊急決定，今天起連3天，每天將釋出600萬片醫療口罩。

現在已經調動物流業者配送到超商物流中心，希望今天晚上前能鋪貨到各門市給消費大眾購買，不過，配送儲備口罩一盒50片，將限制一人每天限購三片，以拆盒方式進行銷售。

經濟部說明，生產口罩的國內廠商這期間面對勞動法規約束還有年假，臨時要把勞動者從休假調度到回來生產，面臨到一些困難，目前口罩生產量無法恢復到平日生產數量。因此這期間，指揮中心商討以後，希望初四、五、六能以這樣方式應急。

因為各通路害怕比價造成消費者不必要困擾及抱怨，因此這波口罩釋出全面一片8元，所有超商、藥妝、藥局都允許開盒販賣，呼籲消費者不要每天囤貨，每天都可以買得到。

針對拆盒銷售口罩方式，經濟部說，已經拍好示範影片跟文宣，要求店員販售時要戴口罩，並以塑膠袋反抓方式讓口罩包在裡頭交給消費者，不要接觸到口罩本身。目前會先以這樣的方式做臨時性處理，但未來生產能量恢復後，當然還是希望以盒裝方式來銷售。

▲▼桃園機場二航廈，因應武漢肺炎，保全 地勤人員 旅客都戴上口罩。（圖／記者呂佳賢攝）

▲因應武漢肺炎，桃園機場保全、旅客紛紛戴上口罩防疫。（圖／記者呂佳賢攝）

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