2千名居家隔離每人1手機「電子監控」！指揮中心：定位功能雙重掌控

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，台灣於28日晚間出現第一例本土病例，同時也是第8例。（圖／記者張榮恩攝）

記者黃凱翊／綜合報導

國內持續出現境外移入武漢肺炎確定病例，今（28）日上午才公布2例武漢陸客來台發病確診，晚間再次召開緊急記者會，宣布再確認第8例嚴重特殊傳染性肺炎確定病例，為先前確診第5例境外移入個案之同住家人。同時指揮官陳時中也表示，將發給需要監控的兩千人每人一支手機，進行「電子監控」。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會上表示，目前需要電子監控的居家隔離者約有兩千人，目前指揮中心正在測試監控系統，預計明天將發給這些人每人一支手機，手機除了有回報身體狀況的功能外，也具備定位功能，可以雙重掌握需要隔離的人是否有擅自外出。

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陳時中表示，只要是居家隔離者、居家檢疫者都被列為需要監控者，總共約兩千人將每人發配一支手機，每天利用手機回報，同時也是避免被監控者四處亂跑影響疫情。監控系統將與警政處連線，一旦有異常就會轉到警察勤務中心，執行到宅查看，若發現有人違反規定擅自外出，就會提交強制隔離另外安置，會有相關處分。

中央疫情指揮中心晚間8時緊急召開記者會公布第8例，是第5例患者的先生，屬於「家庭群聚感染」。根據統計，目前國內嚴重特殊傳染性肺炎新增52例通報個案、2千多名監控，截至目前共通報578名嚴重特殊傳染性肺炎個案，檢驗結果為8名確診、321名排除、75名初驗陰性、其餘仍待檢驗；另有9例為之前通報不明原因肺炎，均已排除。



指揮中心再次呼籲，一般健康民眾應養成量體溫、以肥皂勤洗手、減少觸摸眼鼻口、盡量不要到人口擁擠的公共場所；若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀的民眾，請務必在家休息，不要到公共場所，若有必要外出就醫或處理重要事務時，請務必戴口罩，以肥皂勤洗手，妥善處理口鼻分泌物。

