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比SARS更聰明！電腦模擬「武漢肺炎會死6500萬人」　醫曝關鍵：未考量防疫

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▲▼空軍軍醫大學醫療隊進入武昌醫院ICU病房。武漢肺炎，新型冠狀病毒肺炎。（圖／翻攝央視）

▲空軍軍醫大學醫療隊進入武昌醫院ICU病房。（圖／翻攝央視）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著武漢肺炎疫情延燒，全球飆破4千確診病例，進入警戒。最近，美國媒體報導指出，電腦模擬的最終結果，將會有6500萬人死於武漢肺炎；然而，感染科醫師指出，這是在未考量防疫措施的前提下，所計算出的結果，並直言有效擋住傳播鏈，才是最重要的工作。

馬偕醫院前感染科主任王威勝今在臉書發文提到，美國有些媒體報導，用電腦模擬導出「2019-nCoV最終會死6500萬人」，不過他強調，這是在沒有考慮防疫措施、現實中人們對於自我保護的機轉、及醫療能力的差異之下，得到的數據。

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▲▼ 美國移民,綠卡,美國國旗,川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國拉高對中國的旅遊緊戒。（圖／達志影像／美聯社）


王醫師舉例說明，當年1912流感原是禽類身上的流感，跨物種傳到了人的身上，那時的人們並沒有接觸過這類禽流感，想當然沒有抗體，所以感染了便快速致死，死亡率約2%，而當時死亡人數約2000萬人，「一直以來，我們最擔心的是禽流感，像H5N1、H7N9，一旦演化成有高度跨物種傳染能力時，人類沒有抗體，就可能造成人類浩劫。」

然而，隨著人們的身體漸漸產生抗體，死亡率就會開始下降，甚至在病毒造成人類大量死亡後，也無法傳播下去，因此它們開始演化，學會與人類和平相處，王醫師說，「現在我們感染的流感死亡率就低很多，除了重症的流感，一般感染死亡率不高，就算給了克流感，大部份的人只縮短了療程，克流感比較有意義的是在重症病人身上。」

▲▼武漢。（圖／路透）

▲新型冠狀病毒一發不可收拾。（圖／路透）

話說回來，2019-nCoV剛開始的41起個案，死亡率15%，也是一樣的狀況，王威勝表示，「感染人數慢慢增加後，可以看到死亡率降到約3%，但比較擔心的是傳播能力，看來2019-nCoV傳播力比SARS高，致病力較低，但也加大了傳染人數；因此，和流感很像，有些人還沒發燒就有傳染力，所以2019-nCoV的演化似乎比SARS-CoV更聰明。

王威勝推測，以目前情勢，最終的死亡率應該會在1%左右，甚至更低，雖然傳染人數會很多，但死亡的人不會這麼多，他強調「這時防疫措施就是重要因素，如何有效擋住傳播鏈，才是最重要的工作。」

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