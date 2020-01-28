　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／今起連3天釋出600萬片口罩！一片8元全面拆售　「正確分裝買法公布」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者賴文萱／台北報導

中國大陸武漢肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今（28）日公布，國內新增2例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎病例，目前已累積7例確診個案。為因應民眾搶購口罩需求，經濟部已緊急調動庫存，今天下午起連3天，每天都會釋出600萬片醫療口罩，但盒裝口罩都將以拆售，一人每天限購3片，另也拍攝影片說明店員拆售口罩時的正確分裝方法。

▲▼每人每日限購三個口罩分裝方式。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲因應武漢肺炎，今起連3天，每天釋出600萬片口罩，盒裝口罩全面拆售，經濟部曝光正確分裝口罩方法。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

請繼續往下閱讀...

▲中央流行疫情指揮中心1月28日記者會，經濟部商業司副司長陳秘順。（圖／記者楊詩益攝）

▲中央流行疫情指揮中心1月28日記者會，經濟部商業司副司長陳秘順。（圖／記者楊詩益攝）

經濟部商業司副司長陳秘順表示，目前口罩需求量爆增，各個通路、藥局、藥妝店都賣得非常多，經過庫存盤點後，目前口罩只足供給一天供應量，因應這樣的情況，經濟部昨天深夜緊急決定，今天起連3天，每天將釋出600萬片醫療口罩。

現在已經調度物流業者配送到超商物流中心，希望今天下午到晚上能鋪貨到各門市給消費大眾購買，不過，配送儲備口罩一盒50片，將限制一人每天限購三片，以拆盒方式進行銷售。這波口罩釋出全面一片8元，所有超商、藥妝、藥局都允許開盒販賣，呼籲消費者不要每天囤貨，每天都可以買得到。

▼每人每日限購3片口罩，正確分裝方式。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲▼每人每日限購三個口罩分裝方式。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲▼每人每日限購三個口罩分裝方式。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲▼每人每日限購三個口罩分裝方式。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲▼每人每日限購三個口罩分裝方式。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

針對拆盒銷售口罩方式，經濟部說，已經拍好示範影片跟文宣，要求店員販售時要戴口罩，並以塑膠袋反抓方式讓口罩包在裡頭交給消費者，不要接觸到口罩本身。目前會先以這樣的方式做臨時性處理，但未來生產能量恢復後，當然還是希望以盒裝方式來銷售。

▲▼口罩每日限購3片宣導。（圖／指揮中心提供）

▲口罩每人每日限購3片。（圖／指揮中心提供）

根據經濟部拍攝影片內容，拆售口罩販售時，門市店員要以乾淨塑膠袋抓取散裝片，手勿觸摸口罩，並要像拿茶葉蛋一樣，交付給消費者，勿由民眾自行揀選。

經濟部補充說明，生產口罩的國內廠商這期間面對勞動法規約束還有年假，臨時要把勞動者從休假調度到回來生產，面臨到一些困難，目前口罩生產量無法恢復到平日生產數量。因此這期間，指揮中心商討以後，希望初四、五、六能以這樣方式應急。

▲中央流行疫情指揮中心1月28日記者會，今日出席的人員有經濟部商業司副司長陳秘順、交通部觀光局科長王興邦、中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥、陸委會處長蔡志儒、移民署專委吳佩娟和國境大隊副大隊長無嘉宏。（圖／記者楊詩益攝）

▲中央流行疫情指揮中心1月28日記者會。（圖／記者楊詩益攝）

武漢肺炎疫情延燒，中國大陸28日已累計4515例確診病例、106例死亡病例。世界衛生組織（WHO）27日也坦承，不該僅將武漢肺炎（新型冠狀病毒）列為中等風險，而該改列為高風險；也在最新報告中指出，目前預估這種病毒的潛伏期為2至10天。

指揮中心再次呼籲，一般健康民眾應養成量體溫、以肥皂勤洗手、減少觸摸眼鼻口、盡量不要到人口擁擠的公共場所；若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀的民眾，請務必在家休息，不要到公共場所，若有必要外出就醫或處理重要事務時，請務必戴口罩，以肥皂勤洗手，妥善處理口鼻分泌物。

民眾入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14天內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。

依傳染病防治法第58條規定，入境旅客應誠實配合檢疫單位填報及繳交相關資料，並配合必要檢疫措施，如有填寫不實或其他拒絕、規避、妨礙之行為者，將依法處最高15萬元罰鍰。

ET快訊
快訊／武漢肺炎疫情再添變化　指揮中心晚間8點緊急召開記者會
美國也買不到口罩！她奔波1周找到了　「換算價格」驚呆：羨慕台
武漢肺炎驚傳「無症狀患者」具傳染力　陸官方證實確診案例
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

初四北返車潮爆發！國5北返車潮估塞15小時　車速持續40公里↓

美國學生鮮少在麥當勞讀書！鄉民提「滷肉飯」貼切解答　揭真實黑暗面

寒流急凍才剛開始！今起連凍5天「最冷3時間點」出爐　中部以北剩8°C

快訊／武漢肺炎疫情再添變化　指揮中心晚間8點緊急召開記者會

手機一嗶203元！店員：香蕉1袋而已　「重刷金額雷炸」她怒：一定要看明細

快訊／地牛翻身！台南18:05發生規模4.1地震　最大震度3級

15年來首見！寒流發威讓屏東北大武山下雪了

初四返工車潮現！國5北上一早開塞　北上多路段車速30公里↓

紅包、年終拿來花！2020新春「優惠機票」大整理　宿霧、清邁價格好甜

美國也買不到口罩！人妻奔波1周找到了　「換算一副價格」驚呆她：羨慕台灣

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

41歲「NBA湖人傳奇」布萊恩墜機亡 Kobe直升機大霧中墜毀畫面曝

台灣武漢肺炎「增92例通報」　累積283例！澎湖傳2女疑染

療癒柴柴！主人瘋狂揉捏「嘴邊肉」　牠安靜零反抗...網：根本麻糬臉XD

條列式清單、已讀不回還嫌買貴　出國旅遊「代買怪人」雷到無極限

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

初四北返車潮爆發！國5北返車潮估塞15小時　車速持續40公里↓

美國學生鮮少在麥當勞讀書！鄉民提「滷肉飯」貼切解答　揭真實黑暗面

寒流急凍才剛開始！今起連凍5天「最冷3時間點」出爐　中部以北剩8°C

快訊／武漢肺炎疫情再添變化　指揮中心晚間8點緊急召開記者會

手機一嗶203元！店員：香蕉1袋而已　「重刷金額雷炸」她怒：一定要看明細

快訊／地牛翻身！台南18:05發生規模4.1地震　最大震度3級

15年來首見！寒流發威讓屏東北大武山下雪了

初四返工車潮現！國5北上一早開塞　北上多路段車速30公里↓

紅包、年終拿來花！2020新春「優惠機票」大整理　宿霧、清邁價格好甜

美國也買不到口罩！人妻奔波1周找到了　「換算一副價格」驚呆她：羨慕台灣

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

第5例台女曾搭捷運　衛福部證實了

台灣武漢肺炎新增2例！累積達7例

快訊／國內再增2例武漢肺炎確診病例！

一張圖秒解「為何管制口罩出口」

武漢肺炎2陸客細節公佈！

全台口罩緊急調度！連3天釋出600萬片

電腦模擬武漢肺炎死6500萬人！醫：未考量防疫

2年首波寒流！8°C冷6天時間表出爐

即／台鐵「保安-永康」死傷事故　列車延誤

人妻回娘家吃飯！婆婆冷call「回來煮飯」

護國舞小姐褀袍正面曝光！神似女子天團藝人

玩2小時害停業2天　金芭黎說話了

台南18:05發生規模4.1地震

公館名店「陳三鼎」強勢回歸：另尋店址再出發

更多熱門

相關新聞

美國也買不到口罩！奔波1周找到了卻傻眼

美國也買不到口罩！奔波1周找到了卻傻眼

武漢肺炎擴散全球，連美國也口罩大缺貨，一名網紅人妻從上星期開始，就狂跑藥局、超市，也不斷上網搜尋，始終買不到口罩，最後好不容易在網購平台Amazon（亞馬遜）找到賣家，結果價格驚呆了她，不禁感慨，「買得到口罩就是幸福。」

香港初六關閉西九龍站

香港初六關閉西九龍站

日本大分市暖送3萬副口罩到武漢

日本大分市暖送3萬副口罩到武漢

廠商開工後恢復供應口罩給量販店

廠商開工後恢復供應口罩給量販店

內蒙古累計武漢肺炎15例確診

內蒙古累計武漢肺炎15例確診

關鍵字：

武漢肺炎中央流行疫情指揮中心疾管署口罩口罩拆售

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／范瑋琪認了飆罵蘇貞昌！長文道歉了

范瑋琪遭爆小號嗆蘇貞昌「狗官」

限帶5盒口罩出境！楊培安髒話怒轟：綠色恐怖已經懶得演了

Kobe大女兒太傷心氣喘發作送醫

2012年發文「Kobe將死於直升機墜機」　7年後竟成真

警「武漢」打卡：帶點好料回台　下場曝光

Kobe頻繁坐直升機的原因不是為炫耀

棒棒堂阿本「平凡現職曝光」！徹底崩潰：非要逼我去死？

第5例台女曾搭捷運　衛福部證實了

台灣武漢肺炎新增2例！累積達7例

阿富汗　美E-11A塔利班領土墜毀

武漢老人飛機上狂咳！女歌手回國後2天「嘔吐發燒」

《金頭腦》冠軍力挺范瑋琪！　「時間會證明，蘇貞昌是短視政客」

小S呼籲幫武漢！486先生怒：想捐不會自己買

全球瘋傳Kobe墜機畫面！真相曝光

更多

最夯影音

更多
武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣
永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面