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武漢肺炎襲台第5例了！蝦皮口罩「驚現8999天價」...網友全看傻

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▲蝦皮口罩「驚現8999天價」。（圖／翻攝自蝦皮）

▲竟然喊到8999元。（圖／翻攝自蝦皮）

記者周亭瑋／綜合報導

武漢肺炎疫情持續擴大，台灣截至目前已確診5例，民眾更狂掃賣場、超商口罩；沒想到，現在網購平台竟出現，一盒口罩8999元的天價，讓人震驚不已。

如今台灣民眾紛紛搶買口罩，保護自己與家人，一名網友上蝦皮時就發現，口罩「身價」狂飆，不僅出現299-999元不等的價格，更有代購N95口罩，一盒20片要價8999元。不過，經《ETtoday新聞雲》記者搜尋，目前並有人消費者下單購買。

請繼續往下閱讀...

另外，也有網友在臉書感慨，「不要再買黃金了，現主時，去COSTCO要買這個」、「黃金漲不漲沒關係，口罩價更高，口罩包軌，請高抬貴手，有買就好，留一些給別人買」。

▲防範武漢肺炎，台北捷運民眾戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

▲因應武漢肺炎，台北許多民眾搭乘大眾運輸工具都戴上口罩。（圖／記者林敬旻攝）

事實上，自從2002年爆發SARS事件後，疾管署每年都會備妥防疫物資，而配送到超商的外科口罩，一盒50片，每盒定價不得高於300元，若業者定價超過上限，將依照銷售盒數乘以300元計算，作為違約金。

值得一提的是，經濟部指出，衛福部疾管署有超過4000萬副存量，已提供四大超商200萬副，後續將每天提供100萬副給各大通路，包括藥妝店、電商及超商，同時也已聯繫物流業者，年假時繼續協助出貨，更強調「民眾配戴一般外科口罩即可，不需配戴N95口罩」。

►生火了！連我媽都用到發光

▼經濟部提醒，民眾配戴一般外科口罩即可，不需配戴N95口罩。（圖／經濟部）

▲▼全台口罩之亂！他上網求救「何時補貨」　經濟部3點回應了。（圖／經濟部）

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