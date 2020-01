武漢肺炎失控！美拉高對中國旅遊警戒　「最高級別警示」避免非必要旅遊

▲美國拉高對中國的旅遊緊戒。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳亭伃/綜合報導

武漢肺炎病情迅速延伸到國際,各國積極採取措施,並針對中國拉高旅遊警戒,對此美國疾病管制與預防中心(The US Centers for Disease Control and Prevention)台灣時間28日表示,將針對中國旅行警戒拉高至「最高級別」,建議國人若無必要千萬不要前往。

根據《CNN》報導,美國自21日起相繼新增5例確診新冠狀病毒病例,其中有3位確定有武漢旅遊史,對此美當局確定拉高警告級別,要求國人避免不必要的旅行,以防災情擴大。此外,加拿大政府也表示,在國內出現確診第二例之後,建議國人避免前往湖北、湖北省附近旅行,避免染上新型冠狀病毒。

此外,美國外派至武漢的政府官員、人員,也在政府的指示下,預計將於29日開始撤離武漢。美國國務院在聲明中表示,國務院已命令駐武漢領事館的工作人員準備返回美國,而曾在該城市的人將被優先撤離,因為屬於感染的高危險群。

而在英國,英政府則是要求過去14天內從武漢返回英國的人進行「自主隔離」,並且務必尋求醫療建議。目前英國約有1460人曾經到訪過武漢,當局也在積極聯繫。衛生部長漢考克(Matt Hancock)表示,英國人已經做好準備應戰的工作,目前也與WHO有密切的合作聯繫。