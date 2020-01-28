武漢肺炎失控！美拉高對中國旅遊警戒　「最高級別警示」避免非必要旅遊

▲美國拉高對中國的旅遊緊戒。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

武漢肺炎病情迅速延伸到國際，各國積極採取措施，並針對中國拉高旅遊警戒，對此美國疾病管制與預防中心（The US Centers for Disease Control and Prevention）台灣時間28日表示，將針對中國旅行警戒拉高至「最高級別」，建議國人若無必要千萬不要前往。

根據《CNN》報導，美國自21日起相繼新增5例確診新冠狀病毒病例，其中有3位確定有武漢旅遊史，對此美當局確定拉高警告級別，要求國人避免不必要的旅行，以防災情擴大。此外，加拿大政府也表示，在國內出現確診第二例之後，建議國人避免前往湖北、湖北省附近旅行，避免染上新型冠狀病毒。

此外，美國外派至武漢的政府官員、人員，也在政府的指示下，預計將於29日開始撤離武漢。美國國務院在聲明中表示，國務院已命令駐武漢領事館的工作人員準備返回美國，而曾在該城市的人將被優先撤離，因為屬於感染的高危險群。

而在英國，英政府則是要求過去14天內從武漢返回英國的人進行「自主隔離」，並且務必尋求醫療建議。目前英國約有1460人曾經到訪過武漢，當局也在積極聯繫。衛生部長漢考克（Matt Hancock）表示，英國人已經做好準備應戰的工作，目前也與WHO有密切的合作聯繫。