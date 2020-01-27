國內第5例確診！台女染武漢肺炎「曾搭捷運」　衛福部證實了

記者柯沛辰／綜合報導

中央流行疫情指揮中心27日公布國內第5例確診個案，為中部一名50多歲女性，去年10月下旬曾赴大陸武漢工作，不料本月20日返台後出現發燒、肌肉痠痛等病徵，經查發現她曾和第一例女台商搭乘同班機，而且當天搭捷運返家。

指揮中心指揮官、衛福部長陳時中表示，第五名確診個案為50多歲女性，今年1月20日與首例也在武漢工作的女台商搭同班機返台，隨後25日出現發燒、肌肉痠痛等症狀，主動就醫，被院方通報並收治於負壓隔離病房；經檢驗，個案27日確診武漢肺炎，目前病情穩定。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者楊詩益攝）

指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥指出，兩例確診個案雖搭乘同一班飛機，但首例女台商坐在10幾排，第五例個案坐在30多排，座位離得遠，互相感染的機率不大，目前判斷是在武漢感染的機率比較大。

至於第5例個案返台5天才隔離，有沒有傳染風險？莊人祥回應，武漢肺炎發病後才較具感染力，個案只有抵台第一天搭捷運返家，但全程都有配戴口罩，到家後也進行居家隔離，期間密切接觸者僅丈夫一人，目前已著手監控，民眾不用太過擔心。

陳時中強調，起初雖只針對46名與首例女台商座位較近的乘客給予自我健康管理建議，但隨著現在防疫不斷升級，目前已改為「全機監控」，一旦班機出現確診案例，就會要求所有同機乘客居家隔離、減少外出，外出也一定要配戴口罩。

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▲桃園機場防疫升溫，民眾紛紛戴上口罩。（圖／記者呂佳賢攝）