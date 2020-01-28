怕了武漢肺炎！南韓僑胞求救　政府派4架包機30日起撤僑「先運大批物資救援」

▲南韓政府決定30日起安排包機至武漢撤僑。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

面對新型冠狀病毒（武漢肺炎）在國際迅速擴散，不少國家紛紛開始宣布撤僑以及駐外官員。南韓國務總理丁世均28日召開應對會議時提到，面對目前尚未得到控制的武漢肺炎，預計將於30日開始至31日安排4架包機自武漢撤僑。

根據《韓聯社》報導，文在寅政府27日在青瓦臺參謀會議上，決定將武漢肺炎之官方病名通改稱「新型冠狀病毒感染症」（신종 코로나 바이러스 감염증）；南韓國務總理丁世均28日召開應對新型冠狀病毒疫情的部長級會議時表示，政府已經確定將於30～31日開始安排包機自武漢撤僑，此外將利用該包機前往的機會，向中國輸出200萬口罩、10萬件防護衣等醫療救援物資，並且適時給予中國支持。

此外，丁世均也強調，已經要求相關部門打擊「會引發社會恐慌的虛假消息，並要求衛生部門每日通報疫情狀況，以及面對市民對於武漢肺炎的疑問。」據悉，南韓政府決定撤僑，其中原因為武漢宣布封城後，周邊地區幾乎也封鎖，生活機能停擺等同於受困當地，政府旅行護橋義務，丁世均也在會議中表示，將會在僑胞入境時做好防疫工作，確保病毒不會擴散。

同時，日本外相茂木敏充28日宣布，晚間將派遣一架專機前往武漢機場，接回大約200名武漢僑胞，預計29日上午從中國出發，飛抵羽田機場。