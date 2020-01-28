內蒙古累計武漢肺炎15例確診　342名密切接觸者正受醫學觀察

▲西烏珠穆沁旗內的馬群。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

截至1月28日9時，內蒙古自治區累計報告武漢肺炎確診病例15例，疑似病例2例。其中呼和浩特市2例、包頭市3例、呼倫貝爾市2例、興安盟1例、通遼市1例、赤峰市2例、錫林郭勒盟2例、鄂爾多斯市2例。此外，還有累計報告疑似病例2例，呼倫貝爾市額爾古納市、巴彥淖爾市五原縣各1例。

27日0時-28日9時，內蒙古自治區區通報新型冠狀病毒感染的肺炎新增確診病例4例，新增疑似病例1例，排除疑似病例1例。目前所有病例均在定點醫院接受隔離治療，追蹤到的342名密切接觸者正在接受醫學觀察，其他密切接觸者正在緊急排查中。

內蒙古衛健委28日指出，疫情防控期間，各婦幼保健機構要對孕產婦妊娠風險進行動態評估，及時調整分級管理措施，能上門提供孕產期保健服務的盡量上門服務，有必要或必須到醫療衛生機構做檢查治療的孕產婦和嬰幼兒，必須嚴格實行預檢分診、登記、報告等制度，並做好醫護人員和就診人員的個人防護，切實降低醫護人員和患者的感染風險。

於此之前，內蒙古首個武漢肺炎確診病例於24日通報。首位確診病例為30歲男性，家住武漢市，從事服裝生意，21日自駕到達滿州里市後，直接到滿洲里市人民醫院急診科就診，經內蒙古自治區綜合疾控中心實驗室覆核，確認呈陽性反應。

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