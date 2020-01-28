影／北港朝天宮公籤出爐　「微有風波但終可撥雲見日」

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港朝天宮依循舊例，在農曆初四接神日的子時（27日11時）由董事長蔡咏鍀開啟籤詩抽籤，再由會師向媽祖擲筊確認，依序抽出人口、水路、五穀、港運、六畜與生意6支公籤，北港朝天宮公籤是媽祖信徒的事業運勢參考指標，廟方抽出的公籤，格外受到信徒矚目。

▲北港朝天宮農曆初四接神日的子時，依序抽出人口、水路、五穀、港運、六畜與生意6支公籤，北港朝天宮公籤是媽祖信徒的事業運勢參考指標，廟方抽出的公籤，格外受到信徒矚目。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

人口籤與水路籤，巧合均為同第十二籤【乙亥】「長江風浪漸漸靜，予今得進可安寧，必有貴人相扶助，凶事脫出見太平」。解籤為，危險的事情終在貴人相助下轉為平安，就像長江的風浪平息，船才得以安全前進。求得此籤表示所期待的事面臨危險的狀況，必須忍耐並等待貴人相助才能夠解決，或找尋貴人幫忙化解危機。

五穀籤是第四四籤【辛卯】「客到前途多得利，君爾何故兩相疑，雖是中間防進退，月出光輝得運時」。解籤為，現已是有結果與收穫之時，不必猜疑，雖然這件事情還有著一些阻礙或猶豫，但是堅持下去，會雲開見月前途光亮。

港運籤是第二六籤【戊寅】「選出牡丹第一枝，勸君折取莫遲疑，世間若問相知處，萬是逢春正及時」。籤意為，春天是牡丹花開的時候，所以要摘牡丹花要趁著春天花開的時候，如錯過時機就沒有花可以摘了，所以求籤者要問的事情，就像摘取最美的牡丹花一樣，要趁著春天來的時機進行，「把握時機」。

六畜籤是第十四籤【丙寅】「財中漸漸見分明，花開花謝結子成，寬心且看月中桂，郎君即便見太平」。籤詩中最後的結果是「太平」，所以表示在太平之前是有困難與磨難，月中桂指的是月圓的時候，或中秋節，求得此籤所詢問的問題要到農曆十五或中秋節才能平安度過。

生意籤是第六十籤【癸亥】「月出光輝本清吉，浮雲總是蔽陰色，戶內用心再作福，當官分理便有益」。解為，運氣到時有如月亮出現，光輝照耀，做事順利。但是月亮的光輝也有被雲遮住的時候，在這個時候時運不濟，需要自我反省、多充實自己、多做好事，如此當機會來次臨之時，平日的累積將會成為助力而成功。

朝天宮祀文化組長紀仁智指出，「港運籤」的「港」指的是北港，解嚴以前沒有寺廟敢抽國運籤，頂多抽地方籤，因此朝朝天宮仍維持傳統，抽六支公籤，沒有單獨的「國運籤」，紀仁智說，解嚴以後，總統民選、國事可評論，六支公籤擴大解釋的話，港運籤、人口籤合起來較有政治意涵。

民俗專家李寶全表示，今年的港運籤意思，想選出最好的就要趕快把握機會，不要遲疑，以免錯失良機，如果想問知己在何處？春回大地就能遇見了，意指必須「把握良機」。人口籤與水路籤意指「必須倚靠貴人相助」。五穀籤意指「不遲疑，堅持即可」。六畜籤指出「中秋節過後即能平順」。生意籤指出「運氣不好勿氣餒，多充實自己、多行善，時機一到成功在即」。

北港朝天宮表示，公籤解說為：

人ロー【乙亥籤】凡事須深思熟慮,多方考量,莫執著單方面的需求,導致產生其他方面的問題,因而難以收拾。聖母要我們做事前先多方考量,避免陷入困境當中。假使遇到難關,應積極尋求解決之道,方可凶事脫出見太平。水路-【乙亥籤】長江風浪漸漸靜。暗示雨水期很長,有風又有雨,故今年的氣候不可小覷。五穀一【辛卯籤】月出光輝得時運但此籤抽出是初四,不見月光,所以運勢不佳,故今年的五穀恐怕不理想。港運-【戊寅籤】萬事逢春正及時。好好把握春天運勢正好的時機吧!其他時候運勢平平。六畜一【丙寅籤】莫留戀去年六畜價格偏高,而大舉投入生產·因恐事與願違,以減少虧損為要。生意一【癸亥籤】浮雲總是蔽陰色。倘若遇到難關,端看生意手腕,方能從逆境中獲得利潤。

▲北港朝天宮董事長蔡咏鍀開啟籤詩抽籤，再由法師向媽祖擲筊確認。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港朝天宮董事長蔡咏鍀開啟籤詩抽籤，再由法師向媽祖擲筊確認。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



▲北港朝天宮提供公籤解說。（圖／北港朝天宮提供）

►腦公！你不可以賴帳喔

【其他新聞】

►抽20支太平媽都不同意！西螺福興宮國運籤出爐「中上籤」：台灣要團結

►最大規模「夜遊」！西螺福興宮初一開廟門 湧25萬信眾祈福搶頭香

►影／又是他！西螺福興宮搶頭香 23歲男第二次達陣：我不需要心願

►雲林西螺福興宮 燈廊、踩街、領紅包 高空煙火伴守歲

►來拍「網美照」！西螺福興宮彩繪燈籠廊道 吸引民眾打卡