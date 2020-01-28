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抽20支太平媽都不同意！西螺福興宮國運籤出爐「中上籤」：台灣要團結

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記者蔡佩旻／雲林報導

今年台灣運勢如何？雲林縣西螺福興宮太平媽祖廟，依例在大年初四擲筊抽國運籤，擲筊抽出第三首甲辰籤，詩曰，「勸君把定心莫虛，天註衣祿自有餘；和合重重常吉慶，時來終遇得明珠。」民俗專家認為這是中上籤。

▲西螺福興宮太平媽祖廟大年初四抽出國運籤，經二十七次擲筊抽出第三首甲辰籤。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮太平媽祖廟大年初四抽出國運籤，經二十七次擲筊抽出第三首甲辰籤。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣西螺福興宮太平媽祖廟，依例在大年初四子時(27日晚間11點)，展開接神啟事抽國運籤，由福興宮董事長楊文鐘率全體董監事在莊嚴隆重的誦經聲中虔誠膜拜，祈求媽祖保佑新的一年平安順利，然後跪著擲筊請示媽祖國運籤等公籤。

楊文鐘每次擲筊都只有兩個聖筊，只好重抽籤再擲筊，眼見已換了二十支籤，媽祖還未同意，一旁民眾不禁擔憂。廟方執事人員再度祈求媽祖為台灣百姓帶來平安後，繼續擲筊，終於在第二十七次抽出第三首「甲辰」籤，才出現連續三個聖筊，廟方如釋重負立即放鞭炮、貼出公告。

民俗專家李寶全表示，主事者不要胡思亂想、三心二意，目前處於搖擺不定、心意難安的局面。其能相互配合，就可以順心如意，籤詩意味，呼籲台灣要團結。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，公籤通常被稱為國運籤，能代表國家或該地區的發展，福興宮用的是六十甲子籤，今抽中甲辰籤，太平媽可能希望國家做事前要把方向抓對，自然會有助力，若大家團結，才有國泰民安的機會，可以說是中上籤。

▲西螺福興宮太平媽祖廟大年初四抽出國運籤，經二十七次擲筊抽出第三首甲辰籤。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲甲辰籤，詩曰，「勸君把定心莫虛，天註衣祿自有餘；和合重重常吉慶，時來終遇得明珠。」民俗專家認為這是中上籤。（圖／記者蔡佩旻攝）
▲西螺福興宮太平媽祖廟大年初四抽出國運籤，經二十七次擲筊抽出第三首甲辰籤。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮董事長楊文鐘代表信眾虔誠膜拜，擲筊請示媽祖國運籤。（圖／記者蔡佩旻攝）
▲西螺福興宮太平媽祖廟大年初四抽出國運籤，經二十七次擲筊抽出第三首甲辰籤。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮太平媽祖廟大年初四抽出國運籤，經二十七次擲筊抽出第三首甲辰籤。（圖／記者蔡佩旻攝）
▲西螺福興宮太平媽祖廟大年初四抽出國運籤，經二十七次擲筊抽出第三首甲辰籤。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮太平媽祖廟大年初四抽出國運籤，經二十七次擲筊抽出第三首甲辰籤，「勸君把定心莫虛，天註衣祿自有餘；和合重重常吉慶，時來終遇得明珠。」。（圖／記者蔡佩旻攝）
  

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國運籤西螺福興宮太平媽祖

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