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纏花手工藝品供神一年　新春換下後信徒「擲筊搶認養」　

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記者蔡佩旻／雲林報導

纏花（又稱春仔花）自明朝開始流行，早期是女孩子使用於頭飾上,現代較能常見的即是婚嫁時媒人婆裝飾於髮上的小紅花。纏花老師林佩瑩每年教授纏花教室學員製作爐花，農曆年節前與學員一同將新製作爐花獻奉北港朝天宮8個神殿香爐前，並把已擺放一年的爐花開放給信徒擲筊帶回認養。

▲纏花（又稱春仔花），以手工纏於軟鐵絲上能創作出多種花樣。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲纏花老師林佩瑩每農曆年節前與學員一同將新製作爐花獻奉北港朝天宮8個神殿香爐前。（圖／記者蔡佩旻攝）

纏花是客家用語，閩南話為「春仔花」，是一項傳統工藝，早期纏花是有錢人家嫁女兒的嫁妝之一，除新娘頭飾，還有看花、供花等，因看起來很有喜氣，現今也有信徒拿來供神（佛），又稱「爐花」。

請繼續往下閱讀...

北港工藝坊館長蔡享潤說，傳統工藝與宗教結合，舉辦春仔花擲筊比賽今年已第4年，今年特別的是連同第一年獻奉的5對爐花加上去年的8對，今天將送出共13對於神殿中經燻香加持過的爐花，聖筊最多前13名，每名可認養對供神花，把媽祖的祝福帶回家，並祈求媽祖賜福保佑。

▲纏花（又稱春仔花），以手工纏於軟鐵絲上能創作出多種花樣。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲纏花老師林佩瑩每農曆年節前與學員一同將新製作爐花獻奉北港朝天宮8個神殿香爐前，並把已擺放一年的爐花開放給信徒擲筊帶回認養。（圖／記者蔡佩旻攝）

纏花老師林佩瑩表示，因為感念媽祖庇佑，邀請學員一同製作爐花，獻給北港朝天宮擺放在媽祖殿等各殿供神，純手工製作的供神花，加上沾染了一年媽祖的香火，非常有收藏價值，今天學員帶著新做16支爐花放置在朝天宮8個神殿。

林佩瑩說，每年依不同的心境，在製作上就有不同的呈現，今年我們首先設計牡丹花，牡丹花代表富貴，中間這朵小飾花是一隻蝴蝶，蝴蝶與耄耋有相同意思，我們在很多刺繡的圖騰上都會看得見，古時候說法，七十曰耄（ㄇㄠˋ），八十曰耋（ㄉㄧㄝˊ，同蝶字），百年曰期頤，皆長壽，耄耋意指高壽，最上面則是兩隻鰲魚，鰲魚是古代中國神話傳說的動物，即獨佔鰲頭加上慶有魚的意思，所以今年爐花的主題是「富貴長壽慶有餘」。

北港朝天宮常務董事蘇慧敏表示，今年代表將爐花收奉於神前外，也將參加擲筊領養舊花的活動，蘇慧敏說，這是第一年參與，因為知道老師的作品都是非常細心製作，所以非常期待求三官大帝能夠賜我一對春花，讓我能夠將神明加持過的漂亮的春花帶回去，庇佑家人都平安順心一切安好。

▲纏花（又稱春仔花），以手工纏於軟鐵絲上能創作出多種花樣。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今年爐花最上面是兩隻鰲魚，有獨佔鰲頭和慶有魚的意思。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲纏花（又稱春仔花），以手工纏於軟鐵絲上能創作出多種花樣。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲舊爐花在纏花老師林佩瑩（左二）、北港工藝坊館長蔡享潤（左三）、北港朝天宮常務董事蘇慧敏（右二）、虎尾頂溪社區發展協會理事長蘇坤福（右一）見證下送出給擲出最多聖筊的信徒。（圖／記者蔡佩旻攝）
▲纏花（又稱春仔花），以手工纏於軟鐵絲上能創作出多種花樣。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲纏花（又稱春仔花），以手工纏於軟鐵絲與紙片上，能創作出多種花樣。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

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