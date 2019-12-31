北港朝天宮前討債不成...武俠擂台演給媽祖看　他沒還錢被安全帽狂K屁股

記者蔡佩旻／雲林報導

12月25日雲林北港朝天宮前中山路日前有2位民眾於路中央打架，過程遭民眾拍下流傳網路社團「黑色豪門企業」，其中一人還拿起安全帽砸人，引發民眾關心；警方獲報到場雖當事人已離開，即調閱相關影像及訪查店家，27日通知相關涉案到案說明，2人互不提告，但警方還是依社會秩序維護法將2人函送法辦。

▲臉書社團25日PO出北港鎮中山路有人打架，警方到場兩人雖已離開，即通知滋事者到案說明，2人雖互不提告，但警方還是依社會秩序維護法將2人函送法辦 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

12月25日下午4點，臉書社團《黑色豪門企業》PO出北港鎮中山路有人打架，指北港朝天宮前有人演武俠給媽祖看，慶聖誕節。北港警分局立即調派警力前往查處，員警到場時打架當事人已離開，經多方訪查了解，確有短暫衝突，未發現有人受傷。

附近民眾表示，兩位打架民眾經勸導後均各自離開，警方以車追人；北港警方指出，兩造因有金錢糾紛，雙方在馬路上突遇，陳姓男子因討錢未果，一時情緒失控，進而發生爭吵推拉互毆，還好現場民眾出面勸阻。

北港警方表示，員警獲報到場，警方立刻調閱相關影像及訪查店家，發現是債務紛卻變成馬路上打架，雖然彼此表明互不提傷害告訴，為嚇阻不法份子鬥毆，警方仍依依社會秩序維護法移送法院。

▲臉書社團25日PO出北港鎮中山路有人打架，警方到場兩人雖已離開，即通知滋事者到案說明，2人雖互不提告，但警方還是依社會秩序維護法將2人函送法辦 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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