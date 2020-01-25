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最大規模「夜遊」！西螺福興宮初一開廟門　湧25萬信眾祈福搶頭香

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▲雲林縣西螺福興宮，西螺媽祖太平媽祖廟，從昨日圍爐除夕夜開始，廟前廣場及附近道路擠滿搶頭香2.5萬人潮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣西螺福興宮，西螺媽祖太平媽祖廟，從昨日圍爐除夕夜開始，廟前廣場及附近道路擠滿搶頭香25萬人潮。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

金鼠年農曆大年初一，台灣民間信仰習俗，許多民眾會在今天起一大早到宮廟上香祈求新的一年平安、健康又順利後，到親友家中拜年。

有三百餘年歷史的雲林縣西螺福興宮，西螺媽祖太平媽祖廟，從昨日圍爐除夕夜開始，廟前廣場及附近道路擠滿搶頭香25萬人潮。今日大年初一凌晨零時一過，開啟廟門讓信眾插頭香祈福，陸續湧進虔誠上香膜拜的信眾，廟方估計從初一凌晨子時開廟門後，湧入約25萬人次祈福人潮。

西螺福興宮廟前廣場設置祈福燈區，及媽祖鑾轎平安七星橋，讓信眾躦轎底過橋祈福，信眾排隊等候祈福，廟內整天擠滿上香、點燈人潮，祈求媽祖保佑新的鼠年行大運、賺大錢，信眾從廟的內殿排到戶外牌樓下。

西螺福興宮董事何曜志表示，估計除夕夜到初一凌晨開廟門後，湧入約25萬次人潮，廟內外祈福人潮，擠得水洩不通，信眾採自發性排隊入殿拜媽祖祈福，讓擁擠情況改善及前進動線順暢許多，預計初二回娘家祈福人潮將會再出現祈福人潮。

▲雲林縣西螺福興宮，西螺媽祖太平媽祖廟，從昨日圍爐除夕夜開始，廟前廣場及附近道路擠滿搶頭香2.5萬人潮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣西螺福興宮，西螺媽祖太平媽祖廟，從昨日圍爐除夕夜開始，廟前廣場及附近道路擠滿搶頭香25萬人潮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣西螺福興宮，西螺媽祖太平媽祖廟，從昨日圍爐除夕夜開始，廟前廣場及附近道路擠滿搶頭香2.5萬人潮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲春節初一到初四西螺福興宮太平媽祖廟埕放置媽祖轎讓民眾鑽轎底祈平安，而廟前延平老街擺設有螺陽農特產市集大街。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣西螺福興宮，西螺媽祖太平媽祖廟，從昨日圍爐除夕夜開始，廟前廣場及附近道路擠滿搶頭香2.5萬人潮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣西螺福興宮，西螺媽祖太平媽祖廟，從昨日圍爐除夕夜開始，廟前廣場及附近道路擠滿搶頭香25萬人潮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣西螺福興宮，西螺媽祖太平媽祖廟，從昨日圍爐除夕夜開始，廟前廣場及附近道路擠滿搶頭香2.5萬人潮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣西螺福興宮，西螺媽祖太平媽祖廟，從昨日圍爐除夕夜開始，廟前廣場及附近道路擠滿搶頭香25萬人潮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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