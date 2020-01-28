北港朝天宮抽國運籤　人口籤「桃花女流勿太歲」：必有貴人相扶助

▲北港朝天宮抽國運籤，人口籤典故「桃花女流勿太歲」。（圖／翻攝自臉書／北港朝天宮，下同）

記者柯沛辰／雲林報導

北港朝天宮大年初四抽出人口、水路、五穀、港運、六畜、生意等6支公籤，象徵國運的「人口籤」，內容是「長江風浪漸漸靜，予今得進可安寧，必有貴人相扶助，凶事脫出見太平」。

北港朝天宮每年農曆初四接神日都會抽國運籤，27日深夜11點子時儀式開始，由朝天宮法師開始誦經接神安座，一切就緒後，由朝天宮董事長蔡咏鍀逐一抽出庚子年人口、水路、五穀、港運、六畜、生意等6支公籤。

▲庚子年六支公籤。

其中，象徵國運的人口籤標題為「桃花女流勿太歲」，內文寫道「長江風浪漸漸靜，予今得進可安寧，必有貴人相扶助，凶事脫出見太平」；巧合的是「水路籤」也同樣抽到這一支籤。

五穀籤抽到「洪益春留傘愛陳三」，內容是「客到前途多得利，君爾何故兩相疑，雖是中間防進退，月出光輝得運時」。

港運籤抽到「薛丁山破收飛刀」，內容是「選出牡丹第一枝，勸君折取莫遲疑，世間若問相知處，萬是逢春正及時」。

▲朝天宮董事長蔡咏鍀抽出六支公籤。

六畜籤抽到「曹公賜雲長馬袍贈金銀」，內容是「財中漸漸見分明，花開花謝結子成，寬心且看月中桂，郎君即便見太平」。

生意籤抽到「楊六婿斬子」，內容是「月出光輝本清吉，浮雲總是蔽蔭色，戶內用心再作福，當官分理便有益」。