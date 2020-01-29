初五收假「國五頭城-坪林」時速不足40公里　7地雷路段、最塞時間點揭曉

▲國五北上車多。（圖／翻攝高速公路1968網站）

記者賴文萱／台北報導

春節連假進入尾聲，今（29）日是初五收假日，截至11點18分為止，國道五號頭城-坪林段車多，時速不到40公里。其餘路段順暢。高公局表示，國道以北上車流為主，全日交通量估為115百萬車公里，是平日87百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量可達68百萬車公里，為平日的1.6倍。

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▲初五北部國道北上車流預報圖。（圖／高公局提供）

1/29 初五國道重點壅塞路段預測

【國1北向】

11-18 時西螺-埔鹽系統

10-12 時南屯-后里

15-18 時新竹系統-湖口

【國3北向】

16-18 時竹山-中興

16-18 時草屯-霧峰

16-18 時關西-大溪

【國5北向】

9-18 時宜蘭-坪林

▲初五中部國道北上車流預報圖。（圖／高公局提供）

高公局預判初五壅塞路段，將出現在國1北向新竹-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、草屯-霧峰、竹山-中興、國5北向宜蘭至坪林等路段。北返用路人可儘量於上午時段出發，或利用台61線免費的快速公路，節省寶貴時間。

▲春節連假收費措施懶人包。（圖／高公局提供）

相關疏導措施包括：14-21時國5北向高乘載、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統再8折收費、深夜0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。

出版：06：43

更新：11：21