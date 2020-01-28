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初四返工車潮現！國5北上一早開塞　北上多路段車速30公里↓

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▲▼春節返鄉國道車潮。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲春節返鄉國道車潮。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者李宜秦、賴文萱／台北報導

今（28）日是大年初四，交通部指出，今日除有短程出遊旅次，下午也會陸續有返工車潮。高公局預計國道總延車公里將是平日1.6倍，國1雲林、彰化、台中、新竹路段；國3南投、苗栗、桃園等七大北上路段將有壅塞狀況，呼籲北向用路人於上午出發，或可延後至初五再上國道。

▲▼初四國道路況。（圖／翻攝高公局網站）

請繼續往下閱讀...

▲大年初四17時左右，不少北上路段車速都在30公里以下。（圖／翻攝高公局網站）*點圖可放大

【17：35更新】國道6號西向東草屯-舊正最塞，車速26公里，接著是國3的中港系統-大甲北上路段，車速為27公里，國3南投服務區-南投北上路段車速最低27公里，國3長治-屏東北上路段車速28公里，來到北部，國1湖口服務區-湖口北上路段車速28公里，國1大雅-豐原北上路段是29公里，國3大山至竹南北上路段車速為30公里，國5的宜蘭-頭城北上路段，車速為32公里。

高公局表示，國5北上回堵長度主線雪隧達5.5公里，各路口像是頭城（台9）排1.5公里、頭城（宜4）2公里、宜蘭1.5公里、羅東2公里而蘇澳排0.5公里。以旅行時間來計算的話，走國5從頭城（礁溪轉運站）到南港系統要花97分，從宜蘭 (宜蘭河左岸)到南港系統得花約152分。

【11：35更新】國1湖口-湖口服務區北上南下車道都是車多不好走，北上車速約35公里，南下車速約37公里，國5南港系統-石碇南下車潮，車速大約33公里，國5的宜蘭-坪林行控北上車道，最低時速大約21公里。

▲▼國1湖口、國5南港系統塞車。（圖／高速公路即時路況影像）

▲國5宜蘭-坪林行控北上路段車速最低21公里。（圖／高速公路即時路況影像）

▲▼初四車潮。（圖／高公局）

▲初四預估是北返尖峰日，上午國5就出現車潮。（圖／高公局）

【10:21更新】：今（28）日初四是北返尖峰日，國5頭城-坪林行控 北向路段一早就湧入北返車潮，目前即時車速僅30公里。另外，在國1大雅-豐原北向路段同樣也有壅塞情況，即時車速也僅36公里。

▲▼初四路況。（圖／翻攝高公局即時路況影像）

▲雪隧路段北上最低時速29公里。（圖／翻攝高公局即時路況影像）

▲▼初四交通。（圖／高速公路即時影像）

▲國1中部豐原北上路段，車多，光是台中到大雅這一段就要開8分鐘才能通過。（圖／高速公路即時影像）

高公局表示，今日為春節連續假期第6日，預估國道總延車公里為138百萬車公里，為平日87百萬車公里的1.6倍，其中北向交通量可達78百萬車公里，為平日的1.8倍。

高公局表示，今日相關疏導措施包括13-18時國1高雄端至湖口、國3九如至大溪各交流道北向入口高乘載管制、14-21時國5北向高乘載、全天封閉國1臺南、虎尾及埔鹽系統北向入口，國3中興系統、西濱北向及名間雙向入口，收費措施之單一費率、國3新竹系統至燕巢系統再8折收費、深夜0-5時暫停收費，開放路肩、匝道儀控等。

▲▼初四返工車潮現。（圖／高公局提供）

▲▼初四返工車潮現。（圖／高公局提供）

▲▼初四返工車潮現。（圖／高公局提供）

高公局指出，今日壅塞路段將出現在國1雲林、彰化、台中、新竹路段；國3南投、苗栗、桃園等北上路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發或延後至初五再出發。

公路總局則表示，今日除有短程出遊旅次外，下午亦將有返工車潮陸續出現，預判部分風景區（台2乙線淡水路段、台14甲線清境路段）、省道易壅塞路段（台61線竹北路段、台9線蘇花公路北向）、東西向快速道路與國道銜接路段仍會有壅塞情形發生。

▲▼初四返工車潮現。（圖／高公局提供）

▲春節疏運措施。（圖／高公局提供）

另外台61線將於今日封閉西濱交流道北上匝道入口，用路人可依沿線導引指標繼續北上行駛至香山交流道銜接國道3號。公總表示，共有14家客運業者提供85折國道客運票價，轉乘在地客運、台鐵及高鐵，若使用電子票證，均享有基本里程(8 公里)或市區客運一段票免費優惠。台灣好行客運路線也有電子票證半價優惠活動。

公總統計，自1月22日起至1月26日止，西部國道客運共計行駛44,627班次，疏運783,915人；國道5號客運路線共計行駛9,186班次，疏運1,775人。實施優惠之路線共計行駛31,095班次，疏運512,950人。

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