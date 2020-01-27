100台人短期赴武漢「被封城」　躲飯店5天「快被趕出去！」

▲武漢肺炎疫情嚴峻，醫院高度戒備。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／台北報導

武漢因肺炎疫情「封城」之後，有300多名台灣人受困其中，據了解，除了長住工作的台商外，還有近百名是因短期出差、旅遊、探親等原因滯留的，已陸續出現危急情況，迫切需要協助。海基會27日受訪表示，這些短期赴武漢滯留的台人因沒有固定居所，有的人差點被趕出飯店，有的人攜帶的藥品已經不夠，身體與精神狀況令人擔憂。

海基會指出，自從武漢23日「封城」之後，他們就陸續收到求助電話，除了台商與台商家屬外，還有許多是短期出差受困武漢的台人，有人躲在飯店多日，但因為痛風出現輕微發燒的情況，差點被武漢的飯店趕出門，擔心若真的被趕出飯店，或送進醫院，原本沒有生病，被搞到生病。

還有很多人是因為臨時出差，慢性病藥物攜帶不足，包含糖尿病、高血壓患者，目前已經快要「彈盡糧絕」，但又不敢在武漢的醫院看病、拿藥，且當地的醫療資源現在也相當窘迫，不知能不能支撐到回台。

此外，也有人因妻子在台小產，無法返家照料，心急如焚，精神狀況不太好。

▼醫護人員全副武裝照料病人。（圖／路透社／武漢中心醫院）



一名滯留武漢的台商表示，武漢目前受困的台人有300多名，除了長住的台商之外，這群因短期出差等原因受困的台人情況最為危及，「台商的話至少還有地方住，也有準備一些物資，可以撐一陣子，但他們在武漢人生地不熟，連固定住所都沒有，很多人都住在飯店，處境非常嚴峻，有的人身體已經快出狀況了，有的人精神壓力很大，很需要政府的協助。」

這名台商指出，他們希望政府能盡快把他們帶回台灣，不管是長住的台商，還是短期來到武漢的台人，「我們有聽說政府已經在溝通了，但大家都知道這需要大陸官方的同意，美國、日本、法國，那麼多國家都撤僑了，希望兩岸能快點達成共識，看是要包機還是其他方式，我們只是想回家而已。」

海基會則強調，他們非常關心滯陸國人狀況，在接獲陳情後，即時完整把民眾需求彙整給相關部門，也建立群組，把疫情最新資訊及應對措施提供給滯陸國人。

300台人留武漢「回不了家」 喊話政府包機「各國都撤僑了！」



武漢300台灣人「想回家」 海基會計畫包機「緊急開會中」



陸企業送武漢小學生「免費寒假作業」 家長道謝：不怕成績落後了



▼武漢「封城」往來的班機都被取消。（圖／達志影像／美聯社）

