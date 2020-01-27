獨／高雄台商確診武漢肺炎看皮膚科　網傳：左營果貿...彭賢禮診所說話了

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名台商確診感染武漢肺炎，回到台灣之後竟然前往金芭黎舞廳等虎趴趴造，不過高雄市衛生局在公開這名台商的相關疫情時，表示回到高雄之後有前往一家皮膚科就診，但沒想到卻有假消息亂傳這名台商是前往左營彭賢禮皮膚科來就診，害得診所只好在大年初三在臉書貼出公告澄清，並未接獲衛生局通報，同時診所人員表示：「真正是午告衰」。

▲無端被捲進高雄確診武漢肺炎台商行程，彭賢禮皮膚科大年初三發公告澄清 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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當初高雄市衛生局在接受採訪時，透露這名前往舞廳的台商，回到高雄之後還有去皮膚科診所看診，但並沒有公告是哪一家診所，可是卻有人依照衛生局公告的台商居住地「左營果貿里」來猜測，甚至還發文表示是左營彭賢禮皮膚科，這讓診所非常困擾，春節休假期間還頻頻收到「關切」訊息，逼得他們在大年初三就得貼出公告澄清。

▲高雄左營彭賢禮皮膚科診所院長（圖中）對於診所被捲進台商行程中表示無奈。（圖／資料照，記者吳奕靖攝）

彭賢禮皮膚科診所人員Vivian接受訪問時透露相當無奈，表示不少人截圖然後傳給她看：「有些人就會說是彭賢禮皮膚科，然後就會說左營某一家皮膚科，就會以為是我們，然後就截..你們有喔！我看應該有十幾個吧，也有人私訊問是你們嗎？是你們嗎」？

目前診所院長彭賢禮醫師知道之後，先是決定在臉書發公告，等到開工之後診所裡頭也會比照SARS防疫措施，開始量體溫、一定要戴口罩才能進診所。至於是否會不會對不實消息提告，Vivian表示會再了解之後再決定。

▲無端被捲進高雄確診武漢肺炎台商行程，彭賢禮皮膚科大年初三發公告澄清 。（圖／記者吳奕靖翻攝）