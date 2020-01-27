華航全面防疫！1/28起飛陸航班「全艙等無熱餐服務」　改發一次性餐盒

▲武漢肺炎疫情持續擴大，北市觀光景點忠烈祠，不少日韓遊客也戴上口罩。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

為加強防疫，華航集團今日宣佈，將自明（28）日起調整兩岸及台港澳航線機上餐飲及用品服務內容，減少人員接觸與非必要重複用品使用，並調整為一次性用品，華航、華信飛航兩岸與香港航班，全艙等均採「無熱餐」服務，提供一次性餐盒或紙袋餐點。

華航今日表示，華航集團（包括中華航空、華信航空、台灣虎航）因應新型冠狀病毒疫情，提高防疫措施，自28日起調整兩岸及台港澳航線機上餐飲及用品服務內容。

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華航表示，將減少人員接觸、減少非必要重複用品使用並調整為一次性用品，同時亦鼓勵自備環保杯等自用品，以降低傳染風險。另所有過境兩岸及港、澳抵台航班除正常消毒程序外，均額外再執行客艙餐桌、扶手及艙頂行李箱櫃消毒作業，以維護旅客及機組人員健康。

▲因應武漢肺炎，華航飛武漢航班取消。（圖／記者呂佳賢攝）

在華航與華信航空飛航兩岸及香港航班中，全艙等均採「無熱餐」服務，提供一次性餐盒或紙袋餐點，特別餐僅提供素食餐；桌布、餐巾改由紙巾替代；飲料服務及拋棄式耳機視旅客需要提供。

而機上備品如毛毯、枕頭、毛巾、報章雜誌將取消提供，頭墊紙採一次性拋棄式使用；機上免稅品銷售及送貨到府均採網路訂購。

另台灣虎航飛航澳門航班，比照防疫工作相關實施，機上亦不提供免稅品銷售服務及機內刊物，座椅袋內僅保留安全說明卡及清潔袋。本次集團機上調整服務內容停止時間將另行通知，其他航線將視事態發展應變公告。