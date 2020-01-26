武漢300台灣人「想回家」　海基會計畫包機「緊急開會中」

▲武漢「封城」，武警在火車站門口站崗。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／台北報導

大陸武漢肺炎確診病例增至1975例，武漢宣布「封城」，美國25日展開撤僑，關閉駐武漢總領館，據傳其它國家正在規畫。武漢目前也有300多名台人，當地台商表示，隨著疫情上升，越來越多台灣人想回家，也聽聞海基會打算以包機等方式，將滯留武漢的台灣人帶回家，但目前還沒有確切消息，「武漢已經『封城』，美國撤僑應是經大陸同意，兩岸也需要溝通，但相信各國陸續有動作，台商將有機會回家。」

武漢23日上午實施「封城」，關閉機場、火車站，以及多個高速入口，往返台灣的航班也被取消，許多在武漢工作的台人因此無法回台，還有人趁著「封城」之前火速趕往廣州等其它省市，更換班機緊急回台。

▼武漢機場關閉，往來台灣航班被取消。（圖／記者呂佳賢攝）



據武漢台商協會23日統計，目前留在武漢的台灣人共約有200、300名，包含約100、200名為台青，約100名台商。一名還留在武漢的台商表示，外傳有2000多台人還留在武漢的數據應該不太正確，因為大部分人都在大選前、過年前就回去了，大型的台企也只剩留守的人還在，很少人等到小年夜（封城當日）、除夕才返鄉的。

台商指出，武漢宣布「封城」之後，的確有一些人因為班機被取消，沒辦法回家過年非常焦急，也有一些人因為擔心疫情更嚴峻，打電話回台灣向海基會詢問。

台商提到，目前留在武漢的台灣人，有很多原先沒打算回家過年，但隨著確診病例一直飆升，武漢又實施「封城」，大家的心裡都越來越緊張，「現在想回家的人增加很多，但『封城』之下真的出不去。」

▼武漢疫情嚴峻，醫院高度戒備。（圖／路透社）



台商透露，海基會有打算用包機等方式，將滯留武漢的台灣人帶回家，但目前還沒有進一步的消息，因為現在「封城」，想離開武漢的話，前提是大陸方面先同意，「依現在的兩岸關係，我想溝通上應該是有一點難度，但隨著美國撤僑，其它國家也陸續有動作，相信之後還會有變化，台商也會有機會回家。」

台商還說，他目前是都待在家中，完全不出門，因為過年前準備了很多物資，可以撐一陣子，「現在是還不緊張，反正都不出門，就沒有被傳染的風險，不過，家裡的物資也有限，如果未來10天疫情沒有趨緩，就會有點擔心了，很怕出門補給，就被傳染了。」

另外，春節過後能否開工、復工也是一個大問題。台商認為，依照疫情持續上升的態勢來看，過完年應該是不太可能馬上開工，「過年各省很多人都返鄉了，不只是台灣人，只要『封城』沒解除，這些人都進不來武漢，而且就算能進來，考量到疫情擴散的問題，很多人也不敢進來呀。」

《ETtoday新聞雲》記者26日上午致電海基會發言人蔡孟君詢問此事，但對方未接電話，據了解，她正就此事開會中。

▼武漢一間醫院外，家屬想帶物資進入。（圖／路透社）