4096名「武漢遊客」還在海外！　官方深夜發文航空業：幫他們回國

▲武漢文旅局公布數據，仍有超過4000名武漢遊客在海外。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾俊豪／綜合報導

2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情持續擴散，武漢市文化和旅遊局27日凌晨發文，表示自1月24日至26日24時，前期出境的旅遊團隊已陸續入境返回，部分團隊遊客經所在地防疫檢測正常後也平安抵達武漢，不過，目前尚有4096名武漢遊客仍在境外。

據武漢文旅局官網公告，為防控新型冠狀病毒感染的肺炎經旅遊途徑擴散，武漢市文化和旅遊局17日召開全市出境游組團社負責人緊急工作會，要求出境遊組團社不再新收遊客組團出境，勸導已組團的遊客依法依規辦理退團退費；之後也要求全市所有旅遊團隊一律取消，從1月23日10時起，武漢口岸旅行團隊出境數量為零。

▲官方呼籲旅遊同業、航空業協助武漢市民返家。（圖／翻攝武漢文旅局官網）

公告指出，1月23日起，各航空公司相繼暫時取消飛往武漢天河機場的客運航班，但前期已經出境的武漢旅遊團隊按旅行計劃將於1月24日起至2月初陸續返程。由于飛往武漢天河機場的航班暫時取消，原計劃從武漢天河機場入境返漢的旅遊團隊，需要改簽航班從其他兄弟城市入境返回，入境後，旅遊團隊需要住宿、返漢交通等服務。

公告提到，在各航空公司、各兄弟城市旅遊業同仁幫助下，1月24日至26日24時，前期出境的旅遊團隊已陸續入境返回，部分團隊遊客經所在地防疫檢測正常後已平安抵達武漢，不過，目前尚有4096名武漢遊客仍在境外，將根據行程計劃於近期返程。

公告強調，受到對疫情擴散傳播的擔憂，部分武漢出境游旅遊團隊在返程時改簽航班等方面遇到困難，因此誠摯呼籲和請求，各航空公司、「兄弟城市」旅遊行業同仁，繼續支持、幫助武漢旅遊團隊回國，讓出境的武漢旅遊團隊能平安回到武漢，「深切地感受到祖國的溫暖。」