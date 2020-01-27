給自己打80分！武漢市長：能控制好疫情願革職「以謝天下」

▲武漢市長周先旺。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

隨著肺炎疫情持續延燒，武漢市長周先旺27日接受大陸央視訪時表示，給自己受訪的表現打80分，自從離漢通道關閉以來，在阻斷傳染源上效果非常明顯。他強調，這是「非常艱難」的決定，「只要能把疫情控制好，我們願意革職以謝天下，不怕在歷史上留下罵名。」

根據央視報導，周先旺表示，離開武漢的通道關閉以來，在阻斷傳染源上效果「非常明顯」；正在醫院的附近徵用一些酒店，提供給醫護人員休息，減少醫護人員的通勤時間。至於給自己的表現打幾分？他表示，對自己有信心，「80分應該有吧。」

面對記者稍後的追問，周先旺又說對自己有信心，「我覺得我剛才在董老師（主持人董倩）那裡的表現，打分的話應該有80分吧。」

在湖北省26日舉行的記者會中，周先旺曾表示，受春節和疫情因素影響，大概有500萬人員離開武漢，此外，還有643人在發熱門診留觀，目前收治和留觀的患者中，可能還會增加1000例確診病例。

▲武漢市長周先旺開記者會。（圖／翻攝自《央視新聞》客戶端）

湖北省衛健委27日指出，潛江市首次報告確診病例，新增確診病例中，以武漢市80例為最多，其次包括荊門市52例、孝感市45例、襄陽市34例。

周先旺是湖北建始人，曾任湖北副省長和中共黃石市委書記，現任中共武漢市委副書記兼武漢市人民政府市長，於2018年9月7日就任。

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