300台人留武漢「回不了家」　喊話政府包機「各國都撤僑了！」

▲武漢「封城」，台商回不了家。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／台北報導

武漢「封城」之後，台灣尚有約300人滯留，看見各國陸續展開「撤僑」，許多台商也希望能回台，期望政府幫忙協調包機等返台方式。一名武漢台商表示，留在武漢的台灣人大部分是原先就沒打算回家過年的，但隨著確診病例一直增加，及「封城」實施，大家都越來越擔心，「現在都不敢出門，但家裡的物資有限，疫情要是一直沒有好轉，還是回台灣最安全吧。」

《華爾街日報》25日報導，美國已展開「撤僑」行動，將安排一架包機至武漢，撤離留在武漢的公民及外交官員，並暫時關閉駐武漢總領館。美國「撤僑」消息傳出後，法國、英國、俄羅斯，以及南韓也相繼傳出將把公民撤出武漢，顯示各國對武漢疫情的不樂觀。

▼武漢機場關閉，往來台灣班機被取消。（圖／記者呂佳賢攝）



一名留在武漢的台商表示，武漢現在應該還有約200、300名台商，大多數都是應公司要求留守武漢，或是原先就沒打算要回台過年的，但隨著確診病例增加，以及「封城」的實施，大家也越來越擔心，「包含我在內，很多人原本覺得疫情還好，應該過完年就會好轉了，但看到確診病例在5天內從200例，上升到快破2000例，很難不胡思亂想。」

台商指出，其實一開始「封城」時，就有一些台商因班機被取消相當焦急，可是也出不了武漢，大家都勸說，待疫情趨緩再來打算就好了，「但看到好多國家都在撤僑，很多人也都想走了，希望政府能協助大家回台灣，幫忙協調包機等方式。」

台商提到，要突破「封城」送大家返台，需要大陸官方的同意，台商們都知道現在的兩岸情勢下，溝通上較為困難，但隨著越來越多國家撤僑，代表大陸同意了，相信台商也會有機會回家，「我現在都不敢出門，情況是還好，但家裡的物資也有限，如果疫情一直沒有好轉，也會害怕出門補給被感染，那還是回台灣最安全吧。」

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▼武漢醫護人員全副武裝工作。（圖／路透社／武漢中心醫院）

