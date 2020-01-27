比爾蓋茲基金會「捐款500萬美元」支援中國機構「研發武漢肺炎疫苗」

▲比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子美琳達的基金會捐贈鉅款，協助對抗武漢肺炎。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外媒報導

比爾與美琳達．蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation，以下簡稱蓋茲基金會）於26日宣布，將要捐贈1000萬美元，對抗正在全球蔓延的2019新型冠狀病毒（武漢肺炎），其中一半捐給中國醫療當局與機構，協助研發篩檢、藥物與疫苗，另一半捐給非洲疾病管制中心，協助對抗這一波新疫情。

美國健康新聞網站STAT報導，蓋茲基金會於26日宣布，將500萬美元捐贈給中國相關單位，支持研發武漢肺炎的篩檢措施、治療藥物與疫苗。同時也將500萬美元捐贈給非洲疾病管制中心，幫助其他非洲國家準備應對新一波疫情。

蓋茲基金會北京代表處主席李一諾表示，「提高傳染病防控水平，加強全球衛生安全建設，一直是基金會工作的重點。我們期待與我們的合作夥伴並肩作戰，共迎挑戰。」他也表示，基金會一直都在關注疫情發展，也對第一線防疫人員致敬。

根據中國《澎湃新聞》，蓋茲基金會正與各大政府部門、研究機構與企業合作，包括中國疾病預防控制中心、國家自然科學基金委員會、國家衛生健康委員會、中國科學院下屬研究所、廈門大學、中國生物技術股份有限公司等等。

根據《商業內幕》（Business Insider），美國生物科技公司Moderna獲得「流行病防範創新聯盟」（CEPI）資助，23日宣布，正與美國衛生研究院（NIH）合作，開發新型冠狀病毒疫苗。「流行病防範創新聯盟」由蓋茲基金會、惠康基金會（Wellcome Trust）、世界經濟論壇、挪威、印度發起。

►不斷更新／全球疫情整理！南韓1男成第4例確診 美國5例皆曾旅遊武漢

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！