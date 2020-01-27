中醫系男大生3度偷拍女同學！內衣風光上傳Twitter…慘遭退學

▲桃園李姓男大生就讀中醫系期間，在教室內偷拍女同學內衣風光，慘遭退學。（圖／翻攝自pixabay）

記者徐愷昕／桃園報導

23歲李姓男大生在桃園某大學中醫系就讀期間，遭控在教室內偷拍女同學內衣風光，他由上而下角度拍攝女同學胸口乳頭後，還將照片上傳到社群網站供人瀏覽。桃園地院審結，依散布猥褻影像罪判李男3月15天徒刑，得易科罰金10萬5千元，緩刑2年。

李男2016年至2018年6月期間，3度在教室內拿手機偷拍女同學內衣風光，他以從上而下的角度拍攝女同學胸口乳頭多張照片，隨後還以暱稱帳號「渣君」上傳到Twitter專頁供人瀏覽，甚至製成封面橫幅照片。

同班李姓女同學長期觀察李男，發現他行為怪異，經確認後即報警處理。警方在2018年6月20日下午，當場於教室內查獲欲再次犯案的李男，同時查扣他的HTC手機1支。

桃園地院審理時，因李男已與受害女同學達成和解、妨害秘密罪部分撤告，全案審結，法官依散布猥褻影像罪，判李男3月15日徒刑，得易科罰金10萬5千元，又考量他過去沒有前科，予以緩刑2年。但李男也因為此事件，遭學校以退學處分，可惜了中醫系的大好前程。

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