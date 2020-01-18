準爸爸想換大車！試乘時忍不住「摸臀」女業務：想看妳不穿黑絲襪…我們交疊

▲曾男趁與汽車銷售員萱萱獨處車內時，伸手偷摸萱萱屁股5次，還說要求她不要再穿黑絲襪。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者徐愷昕／高雄報導

高雄曾姓男子2018年7月前往車廠賞車，由業務員萱萱（化名）負責接待，試乘途中曾男突色性大發，先是頻頻把萱萱拉往自己身上靠，接著還摸她屁股說，「想看妳不要穿黑絲襪」，性騷擾得逞。高雄地院審結，刑事部分依違反性騷擾防治法判曾男有期徒刑3月；民事部分判曾男須賠償萱萱8萬元。仍可上訴。

曾男見未婚妻已懷孕3個月，決定換購一台實惠安全，且空間足以容納4個大人及1個兒童安全座椅的車輛，他2018年7月6日下午前往鳳山區一車場賞車，由業務員萱萱陪同外出試乘，途中為了介紹後座空間，他們先將車輛停在一旁停車場，但此時曾男卻突然色性大發，屢屢拉萱萱手臂，讓她往自己身上靠，又趁萱萱不注意時，伸出鹹豬手摸她屁股5次，期間還出言，「喜歡女生不要穿黑絲襪」、「自然膚色比較好看」、「穿黑絲襪好像穿蚊帳」，意圖要萱萱脫下絲襪，露出白皙長腿。

結束試乘，萱萱覺得自己被冒犯，不僅精神上承受極大痛苦，隨後還出現嚴重的急性壓力反應、睡眠障礙、情緒焦慮不安等身心失衡現象，她氣憤向曾男提告，求償100萬精神撫慰金。

法庭上曾男否認性騷擾，辯稱由於當時車內悶熱加上空間不足，見萱萱腿部緊貼，才會建議她不要穿黑絲襪，沒有任何惡意，又試駕途中女方曾主動靠在他身上表示舒服，返回車場還能自在與他介紹其他車款，因此質疑，「萱萱如果覺得被騷擾，怎麼還能如此熱切」。

高雄地院審理時，法官勘驗車內行車紀錄器發現，曾男不僅毛手毛腳亂摸曾女，還伴隨說出，「我們重疊」、「妳貼在我身上，我們會不會撐不住」等黏膩言語，認為2人初次見面，曾男就做出如此過分親密、挑逗的行為實在不應該，審結，刑事部分依違反性騷擾防治法，判曾男有期徒刑3月得易科罰金3萬元；民事部分則判曾男須賠償萱萱8萬元，仍可上訴。

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