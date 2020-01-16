變態口罩男夜市「亂摸正妹臀」　二度性騷被逮！判拘40天

▲李姓男子逛夜市時，趁與年輕女子香香擦身而過之際偷抓她屁股，被依違反性騷擾防治法起訴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台中報導

李姓男子2019年7月22日戴著口罩前往忠孝夜市，逛到一半見年輕女子香香（化名）迎面走來，竟趁2人擦身而過之際，伸手摸了她屁股，嚇的香香急高喊「變態」！法院審理時，因李男2年前就曾因性騷擾被起訴，雖當時被害人徹回告訴，判決公訴不受理，但這次他又再犯，法官決定不輕饒，判拘役40日，緩刑3年，並需服勞役100小時及接受法治教育4場。仍可上訴。

據判決，李男2019年7月22日晚上在住家社區的電梯內戴好口罩後，步行前往至附近的忠孝夜市，逛著逛著見香香（22歲）迎面走來，李男竟色心大發，趁與香香錯身而過的時候，隔著香香褲子，伸出右手抓捏她屁股。香香驚覺被騷擾，隨即轉身大喊「變態」！李男見狀拔腿就跑，而香香報警後，警方經調閱監視器畫面循線將李男逮捕歸案。

法院審理時發現，李男在2018年就曾因性騷擾被起訴，但後來被害人撤回告訴，判決最後以公訴不受理確定。而此次香香提告，檢方偵訊及法院審理期間李男均有表示要與香香和解，但香香不願意。

法官考量，李男犯後既不坦然面對自己錯誤，還企圖以各種言詞否認犯罪想脫免刑責，又他這次算是再犯，認為他惡行非輕，決定不予輕饒，審結，為避免李男心存僥倖，將他依違反性騷擾防治法判處拘役40日，得易科罰金4萬元，緩刑3年，緩刑期間須付保護管束，並需服勞役100小時及接受法治教育4場。仍可上訴。

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