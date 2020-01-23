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桃機第三航廈拚階段性工程進展　國二甲線定11月通車

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▲▼桃園機場第三航廈，土方及基礎工程施工情形。（圖／翻攝自桃園機場官網）

▲桃園機場第三航廈，土方及基礎工程施工情形。（圖／翻攝自桃園機場官網）

記者陳政錄／綜合報導

桃園機場作為國家門面、旅客量不斷提升，第三航廈工程進度受到眾多矚目。目前，因雲頂天花板等設計造價過高等因素，影響工程流標，預定2023年底才會完工，而2020年將階段性完成部分工程，此外作為機場高速的支線，國道2甲也預計今年11月完工。

桃機第三航廈，工程進度包含機坪、滑行道和機坪設施工程建設；土方及基礎工程建設；WC滑行道遷建及雙線化工程；空側設施全面強化工程等，前兩者2021年後才會陸續完工，後兩者則預計今年完成。

▲▼桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

▲桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

而到第三航廈整體預計2023年底完工、2024年試運轉並啟用時，規劃年服務容量達4,500萬人次，樓地板面積64萬平方公尺，可緩解目前桃機緊繃的運量。2019年，桃機旅客量突破4800萬人次，較2018年繼續成長，正透過二航廈擴建和加快自動化、智慧化設施增進效率。

在桃園航空城整體建設上，當前重點工程還包括機場捷運線的機場第三航廈站，以及桃園捷運中的航空城一、二、三站，機場第三航廈站部分，同樣預計於2024年通車，後者則處於規劃階段，預定2025年通車使用。

機場相關配套路網方面，國道2甲（大園支線）為機場高速公路支線，設計起自台61線大園系統交流道(現大園交流道)，終於國道二號大園交流道。有助於桃園市建構三橫「國一甲線高速公路、國道二號、台六十六線」、三縱「台六十一線、國道一號、國道三號」的交通骨幹逐漸成形。

在自台15線（預計設置北大園交流道）至國道二號大園交流道段，已於2018年5月12日舉行動土典禮，預計2020年11月可完工。延伸台61線部分，則因環評問題，曾出現「天空斷橋」情況，現預計2022年完工。桃園市長鄭文燦曾提到，「天空斷橋沒做，市長無法連任！」

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