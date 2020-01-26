武漢肺炎襲高雄...前官員憶陳菊：永遠趕著在風暴抵達高雄前「她要先到」





▲陳瓊華回憶陳菊擔任市長時總是在風暴前先抵達高雄。（圖／翻攝自臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市左營區一名年約50歲男台商確診感染武漢肺炎，還不戴口罩到苓雅區金巴黎舞廳狂歡2小時，引發人心惶惶。高雄市長韓國瑜在確診後隔了一日緊急召開防疫會議，卻引起網友質疑慢半拍。前高市行政暨國際處長陳瓊華26日在臉書感性回憶當年陳菊擔任市長時，永遠趕著在任何風暴抵達高雄前，「她要先到」。

陳瓊華先在臉書質疑，24日中央發布、確診高雄病例，卻為了等韓國瑜吃完年夜飯、趕回高雄簽到，整個市府到25日深夜才召開指揮中心會議，「你浪槓了超過24小時的疫情控制時間，你折騰了忙一整天的防疫人員等到深夜、陪你出場，你臉書清楚寫了時間，卻沒有對處在風險中、市長不見了的高雄任何致意、道歉，一如你一路走來的狂妄、自大、蠻橫。」

陳瓊華回憶當年的市長陳菊，「惡人總是訕笑她的身形，但，她卻是對基層、對第一線工作者最柔軟的政治人物。」

陳瓊華貼出陳菊當年視察的照片。她說，從登革熱防治到氣爆處理，每次一到現場，遇到最辛勞、流汗最多的同仁，陳菊就是這姿勢，氣爆重建那一陣子，她每天去工地看進度，一定要帶著高雄最有名的綠豆湯去現場，「我有時候心中笑著想，這樣工程會比較快嗎？但我懂，那是她對第一線工作者汗水的疼惜和敬意。」

陳瓊華提到，當自己還是市長室秘書時，人稱南霸天的陳菊有一次小小聲說，「這些茶杯啊，有的有一些小裂縫，人客來用不好，妳跟阿桑講，如果是我說，就太重了。」陳瓊華說，「我愣住想，『南霸天也...關心的太廣了。』」

針對這次的武漢肺炎，陳瓊華感嘆，「如果這時候遇到的高雄市市長姓花，會讓整個高雄等她1天才開會嗎？會讓第一線工作者等她到深夜？她絕對丟包所有行程、放鳥親朋好友幕僚先...無所不用其極留在高雄、拚回高雄，當過她幕僚的都很有經驗。」

陳瓊華舉例，2012年要去夏維夷檀香山舉辦姐妹市50週年紀念活動的前一天，花市長（陳菊）說「我不去了，颱風要來，我要在，你陪副市長去」。2012年，波特蘭姐妹市皇家玫瑰協會百週年晚會現場，花市長說「颱風會到高雄，我要回去了，你跟局長繼續接下來的行程」。2016年，10多年來總算成行一半的春節休假、一下機到布里斯本等轉機，花市長「南台灣地震，我要回去了，你們繼續往前走」。

陳瓊華感性說道，「沒有人留的住她，她就是那一句『卡緊，來去、來去，他們在等我開會。』我不曾見她跟任何有權力的人低頭，但她永遠對戴斗笠、穿工作服的第一線工作者最軟Q，她永遠趕著在任何風暴抵達高雄前，她要先到。」