醫生尪過年5天「全副武裝上工」！妻道盡第一線家屬心聲…萬人心疼：謝謝你們

▲醫護人員每天得面對上百位病患。非當事人。（示意圖／路透社,武漢中心醫院）



記者黃可昀／綜合報導

面對武漢肺炎疫情爆發，首當其衝的就是第一線醫護人員，每天得面對上百名病患，被傳染的風險比一般人高出好幾倍。一名網友的先生在醫院上班，今天準時上工看診，她感慨地說，「第一次很不想老公去上班賺錢…」下次全家人團聚在一起又是5天後了，只能祈禱先生工作順利，「拜託一定要保護好自己！」

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▲原PO與孩子在家替先生加油打氣。（圖／翻攝自爆怨公社）



原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，先生從事醫療業，過年和家人短暫團聚、吃完年夜飯後，今天又得回到醫院上班了，而且還得連續上5天班，她和孩子這幾天只能在家「隔空加油打氣」，同時也提心吊膽，深怕先生防疫措施出現任何漏洞。

由於武漢肺炎在各地擴散，高雄已出現確診病例，台中也發生武漢返台男子到處跑，引起大眾恐慌，全民紛紛戴上口罩預防傳染。在這關鍵時刻，原PO說出所有醫護人員家屬的心聲，即使內心滿滿的擔心，仍祈禱「台灣所有在第一線人員都能問診神精準、治療神手感、壓胸神手臂、插管神準確、免疫力神強悍！」並呼籲有任何不適症狀的人要盡快就醫，也要戴好口罩、勤洗手，保護自己和保護他人。

貼文曝光至今已超過1萬人按讚，網友紛紛鼓勵，「醫療人員及過年仍在堅守崗位的人都辛苦了」、「我大姑二姑也都是醫護人員，認真的覺得辛苦了，謝謝有你們」、「感謝英勇的醫護人員，也感謝他們家屬的忍耐包容。」

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