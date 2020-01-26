湖北1天需「10萬件」防護服　生產強國「遇春節」只生出3萬件

▲工業和信息化部副部長王江平。（圖／國新辦）



記者蔡紹堅／綜合報導

武漢肺炎疫情持續上升，武漢當地多間醫院都面臨物資不足的情況，公開向外界徵集資源。大陸工業和信息化部副部長王江平26日表示，中國是生產大國，但因為春節假期，生產力沒有發揮出來，「湖北每天需要10萬件防護服，但全國生產力只有3萬套，供求矛盾非常突出。」

大陸國新辦26日針對武漢肺炎疫情召開記者會，王江平指出，工信部正千方百計保證武漢防控物資的需求，但防護服、口罩等物資供求矛盾仍非常突出，下一步將動用中央儲備來保證疫區的需要。

王江平提到，1月23日以來，工信部收到武漢方面共四批物資的需求清單，大致是四大類20多個品種，大部分物資供應能夠滿足需要，但是像防護服、口罩這一類的物資需求顯得十分突出。

▼武漢肺炎傳染力強，醫護人員接觸病人都穿著防護衣。（圖／路透社／武漢中心醫院）



王江平坦言，中國是生產大國，但是因為春節放假，生產能力沒有發揮出來，通過這段時間的努力，復工復產面達到了40%，但是像防護服這樣的產品仍然難以滿足需求。

王江平表示，湖北省提供的需求清單，大致是每天10萬件醫用防護服，一個月是300萬件，但是，符合中國標準的產能許可的只有40家企業，分佈在14個省，總的生產能力每天只有3萬套，供求矛盾非常突出。

王江平還說，中國確實也有一部分出口的生產能力，大約是每天5萬套的生產能力，但是沒有中國標準的許可，轉換到國內銷售需要一點時間。

王江平強調，下一步，工信部將千方百計保證疫區的需要，第一，要動用中央儲備來保證疫區的需要。第二，要千方百計復工復產，把現在的產能從40%迅速提高。第三，要推動出口標準和中國標準的銜接，使符合歐盟標準、美國標準的出口產品能夠在中國的一些領域中可以使用，「最後，我們要加強國際合作，推動國際採購來解決國內的需要。」