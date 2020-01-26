　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

要不要戴口罩？柯文哲「醫學還是專業」：看到我戴的時候　大家就要戴了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者袁茵／台北報導

今（26）日是大年初二，台北市柯文哲從一早便馬不停蹄的參拜北市各宮廟，並向民眾發送發財金，祝福大家新的一年鼠歲吉祥，國泰民安。針對外界發現他都沒戴口罩，柯文哲說，醫學還是專業，等到他戴口罩時，就是大家都要戴了。

▲▼柯文哲。（圖／台北市政府提供）

▲柯文哲。（圖／台北市政府提供）

柯文哲逐一參拜慈諴宮、 芝山巖惠濟宮、士林神農宮、葫蘆寺、關渡宮、北投慈后宮、北投區慈生宮、福星宮、指南宮、樟山寺、木柵忠順廟、木柵集應廟及景美集應廟等廟宇。柯文哲表示，最重要的是要祈求風調雨順、國泰民安，特別是武漢肺炎會變什麼樣子很難預測，所以人活在世界上有時候還是要靠天幫忙，祈求媽祖保佑風調雨順、國泰民安，也祝福現場的嘉賓身體健康、萬事如意。

柯文哲在關渡宮接受媒體聯訪時，被問到怎麼沒戴口罩？柯文哲表示，對他來說這是risk and benefit（風險與效益），其實醫學還是專業，等到看到他戴口罩的時候，就是大家要戴了。

記者追問，所以是覺得現在還不需要戴口罩嗎？柯文哲解釋，勤洗手是保護自己，戴口罩是在社區風險達到一定程度才要戴，醫生在醫院看門診就要戴，因為來看病的大部分都是有病，所以風險度就比較高。

柯文哲說，台灣社會雖然有些潛伏的可能案例，但是風險還沒有高到一定要戴，現階段要戴口罩的人，是自覺有生病、有發燒、流鼻涕、呼吸道症狀。

柯文哲強調，戴口罩目的是不要傳染別人，當然在一個社區裡面那種有可能感染風險的時候，為了安全起見，沒有病的也要戴口罩。

其他人也看了這些...

► 蔡英文抗武漢肺炎：勿驚慌！17年前抗SARS風暴團隊我們都在
► 全面啟動防治武漢肺炎　蘇貞昌：備妥4800萬副口罩、1028隔離病床
► 防治武漢肺炎　蔡英文下令「防疫視同作戰」：請國人不需恐慌

更多相關新聞...

 武漢市調升「橙色旅遊警戒區」　陸委會：非必要應避免前往！
► 柯文哲指示12醫院加開「類流感」特別門診：台灣防疫有辦法對應武漢肺炎
► 「武漢肺炎防疫升到最高級」　陳其邁：所有中國地區移入的肺炎症狀病人都必需通報

ET快訊
快訊／北京9月大女嬰確診武漢肺炎！成全世界最小患者…全市再傳
快訊／最新檢測結果：華南海鮮市場「存在大量新型冠狀病毒」
武漢肺炎傳染力超強？冠狀病毒「3點知識」公開　傳染途徑曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

天文館、科教館、兒童樂園「縫起來」！走春就來台北科學藝術園區

收編小野貓「太兇只好放生」　2天後牠自己跑回來「入住鐵窗」

小三通停發陸客落地簽　楊鎮浯：金門防疫標準應高於其他縣市

韓國瑜落選仍超夯！登2019政治熱搜第一　蟬聯2年奪雙冠王

政壇好聲音／「農婦」快來複習！　吳怡農深情唱《月亮代表我的心》

馬英九當一日外送員　OL兇完下一秒嚇歪：啊啊啊啊啊

金馬小三通落地簽喊卡！連江縣長建議「直接停航」避免疫情擴散

蔡英文南台灣祈福、發福袋：繼續為台灣打拚！讓經濟社會照顧更好、國家更強

武漢肺炎襲高雄...前官員憶陳菊：永遠趕著在風暴抵達高雄前「她要先到」

侯友宜春節行程戴口罩、拱手取代握手　主持武漢肺炎應變會議

台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

75kg藏獒搖尾巴給「重量級塞奶」姑姑快被撞飛笑喊：好了～停XD

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

新年好討厭...她重複過初一崩潰　醒悟「過年的意義」結局網笑著哭

奴才半夜上廁所被關在房外　探頭驚見阿柴用腳頂惡意擋門

新年跟別人借錢當心衰一年！　盤點大年初一「12禁忌」

天文館、科教館、兒童樂園「縫起來」！走春就來台北科學藝術園區

收編小野貓「太兇只好放生」　2天後牠自己跑回來「入住鐵窗」

小三通停發陸客落地簽　楊鎮浯：金門防疫標準應高於其他縣市

韓國瑜落選仍超夯！登2019政治熱搜第一　蟬聯2年奪雙冠王

政壇好聲音／「農婦」快來複習！　吳怡農深情唱《月亮代表我的心》

馬英九當一日外送員　OL兇完下一秒嚇歪：啊啊啊啊啊

金馬小三通落地簽喊卡！連江縣長建議「直接停航」避免疫情擴散

蔡英文南台灣祈福、發福袋：繼續為台灣打拚！讓經濟社會照顧更好、國家更強

武漢肺炎襲高雄...前官員憶陳菊：永遠趕著在風暴抵達高雄前「她要先到」

侯友宜春節行程戴口罩、拱手取代握手　主持武漢肺炎應變會議

獵人的房間擺設總是樸實無華...強者神還原《MHW》2公尺大劍掛牆上！

大聯盟近10年邁向「飛球世代」　全壘打屢屢創新高

全台口罩之亂！他上網求救「何時補貨」　經濟部3點回應了

91歲最潮阿嬤「林莊月里」　最愛台灣牌ALT，破褲上街超有態度

攝影師費力讓「猴子玩自拍」　照片爆紅卻讓他慘吃官司

忍痛敲斷手指「假碰瓷」！他騙到2萬元卻花4萬治療　網傻眼：真是人才

14歲少女客廳玩手機...突遭狼外公撲倒　憤咬手臂一大口逃命

大馬世界小姐超有愛！自掏腰包買80條「慈善首飾」 分送各國佳麗

過年出遠門必備「暈車藥」　服用時機、禁忌一次搞懂！

天文館、科教館、兒童樂園「縫起來」！走春就來台北科學藝術園區

虎斑瞇眼躲桌下 爸以為生病 轉頭一看氣炸：真是個死孩子

政治熱門新聞

武漢肺炎襲高雄...前官員憶陳菊：永遠趕著在風暴抵達高雄前「她要先到」

拜廟未戴口罩！柯文哲：醫學還是專業

放生超兇小野貓　2天後牠卻跑回來

命理師曝韓國瑜「龍鬚斷了」當不了總統

小三通停落地簽　楊鎮浯：金門防疫標準要更高

怒批禁口罩出口政策　蔡正元：一群白痴

黃昭順驚人語錄　灑豆防飆車、台三線是哪三條線

韓國瑜登2019政治熱搜第一

巧！姜太公鼠年國運籤出爐呼應小英政策　主席解籤了

小三通落地簽喊卡！連江縣長建議「停航」

黃智賢痛批台灣「禁止口罩出口」泯滅良心

政壇好聲音／吳怡農唱《月亮代表我的心》

韓國瑜變國民黨救世主　亡國亡黨都在他

蔡英文南台灣祈福、發福袋：繼續為台灣打拚！讓經濟社會照顧更好、國家更強

更多熱門

相關新聞

大陸專家：預計武漢疫情元宵節前「轉彎」回落

大陸專家：預計武漢疫情元宵節前「轉彎」回落

大陸知名傳染病專家、武漢大學中南醫院感染科教授桂希恩認為，這次武漢肺炎的死亡率比SARS低，大部分患者是輕症、可以治癒的，預計可以控制的比SARS快，預計元宵節前武漢市的疫情可能出現「轉彎」回落。

陸片年初一票房14億→181萬！網驚：還出門

陸片年初一票房14億→181萬！網驚：還出門

旅遊業年後恐迎倒閉潮　林佳龍致電紓困

旅遊業年後恐迎倒閉潮　林佳龍致電紓困

大陸三部門公告「嚴禁野生動物交易、轉運」

大陸三部門公告「嚴禁野生動物交易、轉運」

包機撤300台人待陸同意　海基會：持續探詢

包機撤300台人待陸同意　海基會：持續探詢

關鍵字：

柯文哲台北市長柯P武漢肺炎口罩

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／最新檢測：華南海鮮市場存在大量病毒

武漢1400萬人口500萬離開　省長痛心自責

即／北京再傳5例武漢肺炎　9個月女嬰確診

武漢肺炎引恐慌　冠狀病毒3知識公開

即／國內新增第4例武漢肺炎　行程細節曝光

夫拍照炫：妳那麼難追，還不是給我當保姆

「我也很怕死！」武漢返台男回應了

2歲童發燒！一家3口遭機場隔離…竟想爬玻璃窗再逃

即／台中男「武漢返台」到處跑！疫情指揮中心回應了

直播主測2000元刮刮樂中獎率　結局傻眼

武漢返台男台中逛街　家門被撒冥紙

台中男「武漢返台」逛百貨趴趴走　衛生局找到人了！

立榮班機降落台南機場發生緊急拉飛避險

好消息！武漢協和醫院7醫護病毒核酸轉陰性

門前被撒冥紙！台中男「武漢返台」趴趴走引恐慌

更多

最夯影音

更多
台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權

台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權
傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面