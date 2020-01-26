要不要戴口罩？柯文哲「醫學還是專業」：看到我戴的時候　大家就要戴了

記者袁茵／台北報導

今（26）日是大年初二，台北市柯文哲從一早便馬不停蹄的參拜北市各宮廟，並向民眾發送發財金，祝福大家新的一年鼠歲吉祥，國泰民安。針對外界發現他都沒戴口罩，柯文哲說，醫學還是專業，等到他戴口罩時，就是大家都要戴了。





▲柯文哲。（圖／台北市政府提供）

柯文哲逐一參拜慈諴宮、 芝山巖惠濟宮、士林神農宮、葫蘆寺、關渡宮、北投慈后宮、北投區慈生宮、福星宮、指南宮、樟山寺、木柵忠順廟、木柵集應廟及景美集應廟等廟宇。柯文哲表示，最重要的是要祈求風調雨順、國泰民安，特別是武漢肺炎會變什麼樣子很難預測，所以人活在世界上有時候還是要靠天幫忙，祈求媽祖保佑風調雨順、國泰民安，也祝福現場的嘉賓身體健康、萬事如意。

柯文哲在關渡宮接受媒體聯訪時，被問到怎麼沒戴口罩？柯文哲表示，對他來說這是risk and benefit（風險與效益），其實醫學還是專業，等到看到他戴口罩的時候，就是大家要戴了。



記者追問，所以是覺得現在還不需要戴口罩嗎？柯文哲解釋，勤洗手是保護自己，戴口罩是在社區風險達到一定程度才要戴，醫生在醫院看門診就要戴，因為來看病的大部分都是有病，所以風險度就比較高。

柯文哲說，台灣社會雖然有些潛伏的可能案例，但是風險還沒有高到一定要戴，現階段要戴口罩的人，是自覺有生病、有發燒、流鼻涕、呼吸道症狀。

柯文哲強調，戴口罩目的是不要傳染別人，當然在一個社區裡面那種有可能感染風險的時候，為了安全起見，沒有病的也要戴口罩。

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