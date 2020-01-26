包機撤300台人待陸同意　陸委、海基會：向對岸探詢可能中

▲武漢醫護人員謹慎照料病人。（圖／路透社／武漢中心醫院）

記者蔡紹堅／台北報導

武漢肺炎疫情持續擴散，武漢市「封城」還有約300名台灣人滯留當地，許多人都希望政府能提供協助，包機將他們帶回台灣。海基會26日下午表示，已委請當地與鄰近地區台商協會，建立與滯留當地國人的聯絡機制，設法提供物資及生活上必要的協助，也向對岸探詢可能的處理方式，盡全力協助國人，後續處理將視情況適時說明。

海基會指出，中國大陸肺炎疫情擴散，政府關切滯留武漢國人的狀況，海基會也在近日接到許多民眾尋求協助的電話，已委請當地與鄰近地區台商協會，建立與滯留當地國人的聯絡機制，設法提供物資及生活上必要的協助，「本會也向對岸探詢可能的處理方式，盡全力協助國人，後續處理將視情況適時說明。」

陸委會發言人邱垂正也說，目前正向對岸探詢可能性，等待陸方的回應。他也強調，政府有關疫情的事項，現在都由中央流行疫情指揮中心統一主持，包含國人包機回台的情況，也全都以指揮中心來負責發言。

▼武漢封城，武警在火車站外戒備。（圖／翻攝自紅星新聞）



此外，一名留在武漢的台商26日受《ETtoday新聞雲》採訪表示，武漢現在應該還有約200、300名台商，大多數都是應公司要求留守武漢，或是原先就沒打算要回台過年的，但隨著確診病例增加，以及「封城」的實施，大家也越來越擔心，「很多人原本覺得疫情還好，應該過完年就會好轉了，但看到確診病例在5天內從200例，上升到快破2000例，很難不胡思亂想。」

這名台商還說，要突破「封城」送大家返台，需要大陸官方的同意，台商們都知道現在的兩岸情勢下，溝通上較為困難，但隨著越來越多國家撤僑，代表大陸同意了，相信台商也將有機會回家，「我現在都不敢出門，情況是還好，但家裡的物資也有限，如果疫情一直沒有好轉，也會害怕出門補給被感染，那還是回台灣最安全吧。」

▼武漢關閉機場，航班被取消。（圖／記者呂佳賢攝）

