獨／旅遊業「年後恐迎倒閉潮」　林佳龍致電：啟動紓困方案

▲武漢肺炎在大陸擴散。圖為北京地鐵站。（圖／達志影像／美聯社）

記者李宜秦／台北報導

武漢肺炎擴散，兩岸觀光旅遊停擺，不只春節連假沒有陸客，五一連假恐怕也會泡湯。交通部長林佳龍昨日致電旅行公會理事長蕭博仁，並將於年後聚集觀光業者，討論紓困方案，如暫時歇業、減稅、貸款等。蕭博仁表示，受疫情影響，年後恐出現旅行社倒閉潮。

交通部表示，由於近日武漢肺炎影響，兩岸觀光幾乎等於完全停擺，觀光業者首當其衝，不只春節連假沒有陸客，五一連假恐怕也會泡湯，不少專接陸客的旅行業者年後恐面臨無薪假問題，《ETtoday新聞雲》獨家掌握林佳龍昨日致電蕭博仁，並請觀光局聯繫業者，討論將於年後啟動紓困方案。

請繼續往下閱讀...

蕭博仁表示，受疫情影響，年後恐出現旅行社倒閉潮，預計將於過完年後召集各大業者，討論如何因應兩岸觀光停擺困境。他表示，有的旅行社專接陸客團，尤其是專接入境陸客團的業者，影響恐怕最嚴重。

▲預防武漢肺炎，不少旅都戴起口罩自保。圖為日本中部國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

此外，蕭博仁指出，其他觀光產業也會連帶崩盤，包括專接陸客的伴手禮、精品店等，之前大陸祭出限台令，還只是「水龍頭稍微關緊，會滴水」，如今因為疫情考量，兩岸觀光被禁止，「水龍頭等於不會出水，直接乾涸」，非常嚴重。

蕭博仁表示，初步希望朝減稅、紓困、貸款等方向執行，也可研議是否讓受影響的旅行社「暫時歇業」，但不吊銷執照，並讓員工先放無薪假，等到疫情比較穩定後，再繼續執業，否則現行規定「不做就要撤照」，對業者而言恐怕很兩難。

蕭博仁說，由於現在正逢過年時期，召集業者、官方開會不容易，因此預計年後才會開會討論，確定時間後會再通知林佳龍。另外旅行公會原訂年後拜會國台辦，現在也將因為武漢肺炎而取消了。

▲武漢肺炎疫情持續擴大，北市觀光景點忠烈祠，不少日韓遊客也戴上口罩。（圖／記者呂佳賢攝）

有業者則表示，專做赴陸旅遊觀光團的旅行社也將備受打擊，據統計，2017年到2019年（截至11月為止），赴陸的台灣人分別有392萬、417萬、373萬人次，有專做出境大陸旅客的業者坦言，已準備年後向員工宣布開始放無薪假。

回憶17年前，SARS大流行，台灣人完全沒經驗，疫情擴散的結果，使得百業消條，許多產業陸續放起「無薪假」。有一位旅遊業者回憶當時的情況，「我才創業一個月，就遇到SARS，整整5個月沒生意上門，公司總共8個人只好批了大桶洗手液來分裝、販賣，熬過那段時期」。另外當時很多人閒在家事做，就是忙著把家裡的二手用品放上網賣。