同事在找16歲失蹤少女！ 　已婚警卻背著老婆邀她回家過夜

▲已婚警察竟然偷偷和失蹤少女婚外情。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名已婚警察被人發現和一名16歲少女發生性關係，更誇張的是，對方還是其他警察正在尋找的失蹤少女，而他因為害怕婚外情曝光，竟然傳了多封簡訊施壓，要求對方不可以曝光2人之間不可告人的關係。

男子布魯克斯(Andrew Brooks)2018年3月擔任警察時，在肯特郡的梅德斯通(Maidstone)街上遇到少女X，便趁妻子出外度假時邀請對方到家中發生性關係，共度春宵後他還以簡訊方式和對方保持聯絡，然而某天他意外發現，對方是警方正在追查的失蹤人口，即使如此他卻知情不報，反而要脅對方封口。

調查小組發現，布魯克斯因為害怕婚外情曝光，在簡訊中乞求失蹤少女，「請你答應我，事情不會牽涉到我身上，否則我會失去一切」，如果外遇的消息被妻子知道，一定會害對方想去死。

消息曝光後，布魯克斯已於去年6月17日離去警職，他在近來舉行的聽證會上辯駁，因為妻子也同樣在警局擔任文職人員，他擔心對方會在失蹤少女的文件上看到自己名字，進而揭發外遇事實，才會請少女幫忙隱瞞。不過調查小組最後裁定，他的行為嚴重違反執法人員標準，如果他當初沒有辭職，如今也會面臨解僱。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。