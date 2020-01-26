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春節狂接欠費電話「觸霉頭」　怒控電信公司記錯電話號碼

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▲▼電話,接電話,打電話。（圖／記者孫于珊攝）

▲賴男春節間接到數通無故催繳電話，覺得「觸霉頭」，提告向電信公司和欠繳電話費的民眾求償。（示意圖／非當事人／記者孫于珊攝）

記者孫于珊／台北報導

賴男明明都有繳電話費，卻在過年前後多次接到民間電信業者的語音來電催他繳錢，讓他不堪其擾，甚至覺得「觸霉頭」，提告要求業者和直營店人員，以及真正欠費的門號主共要賠償20萬元。但台北地院認為因為電話號碼只差了最後一碼，賴男接到錯誤來電後沒立即反映，業者因此在「不知情」狀況持續撥打，並不構成故意或過失的不法侵害，判免賠。

賴男主張，盧姓門號主於2012年2月4日到電信業者直營店申辦門號時，留下錯誤的室內連絡電話，而門市人員也沒發現，後來盧男欠繳電話費，電信業者就從2017年11月至2018年3月間，撥打電話到賴家催繳，農曆春節期間也不間斷猛催，密集程度根本是觸霉頭，造成他身心嚴重受到影響！因此向電信業者和門市人員求償10萬元，另外向真正欠費的盧男求償10萬元。

▲23歲的琳曼恩不停收到騷擾訊息和電話。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲賴男不滿過年期間老是接到別人欠繳電話費的催款語音。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

不過法院調查，由於盧用戶與賴男的市內電話號碼僅有末一碼之差，可能是盧一時講錯，或門市人員記錯，導致輸入電腦的資料也不對，且電信業者剛開始1個多月撥打電話到賴家時，都無人接聽，後來傳送語音催繳通知，僅成功4通。可是賴男或家人一開始接到語音催繳電話時，可能以為是詐騙而沒積極應對。

法官認為，後來電信業者接到賴男抱怨後，就立即停止撥打、發送催繳語音，並有函文向賴致歉，因此判決認定，電信業者是在不知情狀況下，一直打錯電話，並不構成故意或過失「不法」侵害，不必負侵權責任，駁回賴男求償的官司。本案可上訴。

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