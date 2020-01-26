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武漢內部曝光！實拍「封城後24小時」末日般空城　當地人吐心聲

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▲▼武漢內部曝光！實拍「封城後24小時」末日般空城 當地人吐心聲。（圖／翻攝林晨同學YouTube）

▲林晨從武漢內部紀錄封城後24小時的情況。（圖／翻攝林晨同學YouTube，下同）

記者鄒鎮宇／綜合報導

武漢肺炎爆發後，北京政府為防疫擴散，以武漢為首封城湖北省16座城市，若強行出城可被判最高7年的刑事刑責。武漢一名網友記錄了封城後的24小時生活，感嘆從沒見過武漢人這麼稀少，「這不是電影，也和電影不一樣」。

武漢一名影片創作者林晨在個人微博發文，表示武漢23日封城後，他在24日的小年夜準備去採買年貨，便想拍攝影片將武漢內部的情況告知外界，隨後也接到媒體朋友的邀請，這才拍攝一部記錄武漢封城後24小時的影片。

林晨指出，當時武漢街上幾乎沒有人，因為地鐵、公車等運輸都停駛，只有幾個人漫步街頭、幾輛車經過，最多人的地方便是超市，許多民眾都在購買食材存放，他在超商排隊許久後才轉往別間購買食物，「排隊到買完可能得1個多小時」。最後，林晨買齊食物回家，認為塞滿的冰箱應該夠他們撐了一段時間。

▲▼武漢內部曝光！實拍「封城後24小時」末日般空城 當地人吐心聲。（圖／翻攝林晨同學YouTube）

▲林晨感慨，從沒見過人這麼少的武漢。（圖／翻攝林晨同學YouTube）

「我知道有些畫面看起來很像電影場景」他感慨，從沒見過武漢的停車場、城裡人這麼少，還是有看到外送員努力跑單，也有基層勞工持續看守工作，「空無一人的街，凝視封閉的城市，但我們都知道這不是電影，和電影不一樣」。

林晨說，從他的視角看去，城內的人僅然有序，大家都在以自己的力量讓城市正常運轉，大家都想做對的事，讓事情變好，這是他十幾年來見到武漢人最少的一次，「無論怎樣，它依然是一千萬人的家…這個城市承受了很多，人們都有很大的壓力，但我們都在努力做對的事…我知道我們不是一座孤島」。

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 ▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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