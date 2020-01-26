「湖北返台、接觸感染者」一律居家隔離！亂跑最重罰15萬、3年刑期

記者李宜秦／台北報導

武漢肺炎延燒，昨日傳出有台商隱匿病情至舞廳消費，導致接觸者出現疑似染病症狀。衛福部今（26）日宣布，將提升防疫強度，只要從大陸湖北返國者，或曾與確診個案接觸過，一律都要「居家隔離」，不准出門，從大陸湖北以外地區返國者，則需被防疫人員訪視，外出須主動通報。若違反上述規定，最高可罰15萬元，並有刑責問題，若致傳染於人將面臨3年以下徒刑。

▲衛福部長陳時中。（圖／記者洪巧藍攝）

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中央流行疫情指揮中心今日召開記者會，指揮官、衛福部長陳時中表示，由於目前疫情變化，甚至有台商隱匿病情，也沒有自我防護就「趴趴走」，因此決定提高防疫強度。今日起只要從大陸湖北返國者，就需做居家隔離，從大陸湖北以外的地方返國，則須接受居家訪視。

陳時中表示，曾與確診個案接觸過的人，也需要做居家隔離，如要出門都必須向防疫人員通報，否則一律嚴懲。若違反居家隔離的規定者，則需強制隔離，同時可開罰1到15萬元，並面臨3年以下有期徒刑。衛福部表示，目前公衛系統無法送餐，居家隔離者必須自行叫外送或托請家人送餐。

▲因應武漢肺炎，北京機場許多旅客戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

衛福部表示，居家隔離意思是到結束之前，都必須待在家中，不准出外上班課等，與自主健康管理強度不同，並會針對不同狀況有不同設定。衛福部解釋，若出現感染症狀，通報醫院後確定是陰性，就會進入自主健康管理，直到發病後14天結束。目前須居家隔離人數，近一兩天少於百人，前幾天的人則需清算，確定後就會要求隔離。

衛福部今也研議中國大陸人士來臺之相關限制，全面禁止中國大陸湖北省人士(含陸生)來台。暫緩受理中國大陸湖北省以外陸籍人士之觀光旅遊、社會交流、專業交流、醫美健檢等申請，特殊情況則個案審查(防疫交流、人道就醫、專業交流之駐點服務)，已發入臺許可證者則推遲來臺。如審查後獲准來臺者，須配合自主健康管理14天。

另外陸生暫緩入臺2週。自中國大陸入境之商務交流人士須配合自主健康管理14天。自中國大陸湖北回臺之陸籍配偶須限制居住，並配合居家隔離，由地方主管機關主動進行健康監測14天。