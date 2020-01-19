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麥擱問啦！過年顧人怨問候語　這幾句你一定聽過

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▲哪些過年顧人怨問候語最惹人煩？面對不討喜的問題，年輕人又該如何接招呢？跟著ETtoday記者一起找答案。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／採訪報導

過年吃年夜飯，最怕餐桌上出現尷尬話題，像是「什麼時候要結婚？」、「怎麼還不生小孩？」、「今年年終多少？」等等，都令人感到相當無言！到底哪些顧人怨問候語出現頻率最高、讓人聽到煩？而面對這種不討喜問題，大家又是如何接招的呢？跟著ETtoday記者一起走上街頭看看年輕人怎麼說！

▲麥擱問啦！過年顧人怨問候語 這幾句你一定聽過。（圖／記者姜國輝攝）
▲小資女最怕長輩親友一直關切薪水。（圖／記者姜國輝攝）

記者VS北漂小資女：「最怕被問薪水！前陣子連回去投票都還要被問說，加班這麼辛苦、賺這麼少，要不要回來？(通常都怎麼應付這樣的場面？)就呵呵帶過，不然就偷翻白眼，也不敢真的頂嘴。」

▲麥擱問啦！過年顧人怨問候語 這幾句你一定聽過。（圖／記者姜國輝攝）
▲上班族認為買房和收入都是很私密的問題。（圖／記者姜國輝攝）

記者VS北漂小資女：「最怕被問薪水！前陣子連回去投票都還要被問說，加班這麼辛苦、賺這麼少，要不要回來？(通常都怎麼應付這樣的場面？)就呵呵帶過，不然就偷翻白眼，也不敢真的頂嘴。」

▲麥擱問啦！過年顧人怨問候語 這幾句你一定聽過。（圖／記者姜國輝攝）
▲長輩頻頻催婚，對於年輕人來說也是無形壓力。（圖／記者姜國輝攝）

記者VS未婚白領男：「『幾歲啦？什麼時候要結婚？』然後什麼『哥哥都結婚了，那你呢？』最怕被問這個了！(你通常都怎麼樣應付他們？)就哈哈哈的帶過，不然就說還早啦，工作還沒穩定、經濟不穩定什麼的。」

▲麥擱問啦！過年顧人怨問候語 這幾句你一定聽過。（圖／記者姜國輝攝）
▲單身粉領族最討厭被問到感情話題。（圖／記者姜國輝攝）

記者VS單身粉領族：「『有沒有對象啊？什麼時候帶回來給我看一看？』關你什麼事！奇怪，我們熟嗎？(你通常會用什麼態度應付他們？)轉移話題說『這個年糕好好吃，來吃一塊！』、『新年快樂，恭喜恭喜』，然後哈哈哈哈傻笑之類的。」

▲▼業配,味丹,多喝水,微鹼水,真理語錄瓶,真理大頭貼。（圖／記者姜國輝攝）
▲過年擺瓶微鹼水，幫你輕鬆擺平長輩嘴。（圖／記者姜國輝攝）

「『每逢佳節，被問薪』是我心聲！下次如果有人再問，我就給他看，對著他喝這樣！」、「『萬丈高樓，買不起』就買不起啊！不然你買給我！」、「『沒情人，只有家屬』很適合我，我就是這樣，有家屬就夠啦！」、「『天下無難事，只怕沒情人』意思這麼清楚，我就是單身怎麼樣！幫我介紹啊！快！」有了微鹼水真理語錄瓶幫忙神回覆，就能輕鬆反擊不失禮。

實際調查後可以發現，親戚長輩們排山倒海而來的問話，實在讓人煩不勝煩，但為了不傷和氣，大多數人都只敢在內心怒吼，選擇呵呵帶過；不過今年不一樣了！因為有「過年長輩防禦秘笈」來助你一臂之力！過年擺瓶微鹼水，不但幫你輕鬆擺平長輩嘴，1月31號前到「多喝水」臉書粉絲團，留言玩遊戲，還有機會賺到萬元現金紅包。現在就換上真理大頭貼，揪三五好友一起喊出內心話，暗示長輩們好好聊天，也為話題攻防戰提前暖身。

▲▼業配,味丹,多喝水,微鹼水,真理語錄瓶,真理大頭貼。（圖／記者姜國輝攝）
▲換上真理大頭貼，提前暗示長輩們好好聊天。（圖／記者姜國輝攝）

▲麥擱問啦！過年顧人怨問候語 這幾句你一定聽過。（圖／記者姜國輝攝）

▲到多喝水臉書粉絲團留言玩遊戲，有機會賺到萬元現金。（圖／翻攝多喝水臉書粉絲團）

過年擺瓶微鹼水，不但幫你輕鬆擺平長輩嘴，1月31號前到「多喝水」臉書粉絲團，留言玩遊戲，還有機會賺到萬元現金紅包。現在就換上真理大頭貼，揪三五好友一起喊出內心話，暗示長輩們好好聊天，也為話題攻防戰提前暖身。

過年長輩防禦秘笈，玩遊戲拿萬元紅包

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