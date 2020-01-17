出庭嗆「父子金錢往來天經地義」　張安樂：如果這都有罪！全民都有罪

記者孫于珊／台北報導

中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂因涉嫌違反政治獻金法、稅捐稽徵法之幫助逃漏稅、業務侵占、業務登載不實等4罪，17日上午到台北地院出庭。張安樂全盤否認犯罪！對於他「曾」任華夏大地旅行社顧問一職，張安樂疑惑地狂笑稱「我以為我現在還是」，更認為父子間金錢往來天經地義，「若這叫犯罪，全民都有罪了！」

▲「白狼」張安樂否認違反銀行法、政治獻金法等罪，17日出庭強調「父子間金錢往來天經地義」。（圖／記者孫于珊攝）

張安樂對於被起訴的所有犯罪事項完全不承認，甚至對此痛批荒謬！他先說明自己是統促黨領導人，也是創黨人，僅決定黨的大方向、大活動，並沒有到「掌控」程度，「用掌控一詞太看得起我了，不敢說全部人都聽我的。」

對於旅行社帳戶的錢與張安樂、兒子張瑋、兒媳婦王姝茵的個人帳戶有互相流通的情形一事，張安樂表示，他跟兒子、兒媳婦住在同一處，作為父親，兒子需要錢就借他，而還錢也是天經地義，「父子間的金錢往來哪叫犯罪！」「不然全民都犯罪了！」至於金錢流向，張安樂則說不記得了，因為往來太多了。

張安樂也承認，2015年至2017年在旅行社任職顧問，但他經細想後竟露出大大的笑容，笑著說道「不知道自己什麼時候被解雇」，「我以為我現在還是顧問呢！」並稱，當時月薪應為10萬元，但因薪資跟其他款項都算在一起，所以詳細金額不記得了，「誰會跟兒子算那麼清楚，又不是美國人！」也不知道兒媳婦有製作薪資明細等情。

對於旅行社租借車一事，張安樂再解釋，他沒有指示兒子與兒媳婦以華夏大地旅行社名義租賃10台小發財車，當時應是叫他們「買車」供旅行社用，事後將車借給盧男及胡男等事宜，張安樂說「不需要我指示，他們就會主動處理。」

張安樂繼續表示，由於盧男的車壞了，且因認同盧男的理念，所以才叫人把旅行社的車借他，但忘了是叫誰，「如果這有罪，我也認了！」張安樂甚至說到有點火起上來，他不懂「借車與統促黨有何關係？」痛批「實在太牽強了！」他強調，盧男非黨員，是他個人要支持盧男，並以為是送他車，「我根本不知道是借來的！」

▲白狼之子張瑋。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

張安樂的律師則表示，關於張安樂是否為統促黨「負責人」，他認為並不算政治獻金法條所規範的「實際負責人」，認為檢方拿公司法規定套用在政治獻金法上有疑義，違反罪刑法定主義！律師還說到，209萬7800元的政治獻金，當時張安樂人在大陸，並非他收受，到底是誰拿走？錢最後又去哪了？迄今都不知。最後律師請求當庭勘驗證據，如：通訊軟體微信（Wechat）對話等，也要求向內政部發函，證明當時的收支結算表等沒有簽章，並聲請傳喚張瑋出庭作證。

檢方則直言，公司與私人間在法律上屬不同法人格，從公司取款，仍有構成犯罪可能！

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