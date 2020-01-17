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基隆清潔隊「丟大沙發進垃圾車」直接壓碎！　市民驚呼：春節奇景

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記者郭世賢、徐愷昕／基隆報導

基隆民眾投訴，近日見到清潔隊處理大型家具沒有使用回收車載運，直接把家具塞進垃圾車，把壓縮車當大鋼牙，質疑清潔人員便宜行事。對此，基隆環保局長賴煥紘回應，目前正逢國家清潔周，因垃圾量過大，同仁想快速處理才會忽視運用回收車進行載運，忘記標準作業程序，這部分環保局未來將嚴加提醒。

▲▼基隆清潔隊將大型家具直接丟回收車壓碎處理，被市民質疑便宜行事。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆清潔隊將大型家具直接丟進回收車壓碎處理，被市民質疑便宜行事。（圖／記者郭世賢翻攝）

春節即將到來，許多民眾都在除舊佈新，陸續汰換廢棄家具，日前就有基隆市民在仁愛區仁二路上目擊，清潔隊在進行大型家具清運時為逞一時方便，直接把大沙發塞進垃圾車，把壓縮功能當大鋼牙使用來破壞回收物，質疑回收人員便宜行事，未依規定出動回收車進行載運。

▲▼基隆清潔隊將大型家具直接丟回收車壓碎處理，被市民質疑便宜行事。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲環保局長賴煥紘回應，目前正逢國家清潔周垃圾量暴增，同仁急於趕快處理，才會忽視標準程序。（圖／記者郭世賢翻攝）

對此，基隆環保局長賴煥紘回應，目前正逢國家清潔周，這段時間垃圾量瞬間暴增，同仁因急於趕快處理垃圾，才會忽視標準程序，直接把回收物倒進壓縮車，針對這部分疏失，環保局將回去嚴加提醒同仁，而對於造成觀感不佳，這邊也向市民道歉。

賴煥紘再表示，目前很多東西看似可回收，但其實因為板材受潮加上長期使用，就算回收也無法再利用，考量進焚化爐都有一定規格尺寸的規定，這類回收物載回後都會先經由怪手或破碎機壓碎，再載至焚化場燃燒。同時他也呼籲民眾，未來有相關廢棄物要處理，都非常歡迎先通報登記，清潔隊將會派運回收車前去載運，並規定處理。

▼基隆清潔隊將大型家具直接丟進回收車壓碎處理，被市民質疑便宜行事。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆清潔隊將大型家具直接丟回收車壓碎處理，被市民質疑便宜行事。（圖／記者郭世賢翻攝）

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