公園撿到信用卡「盜刷買高鐵票」　年輕男慘付27.8倍代價！





▲男子亂撿信用卡還盜刷被告慘付27.8倍的代價。（圖／記者陳羿妏攝）

記者陳羿妏／高雄報導

楊姓男子在公園人行道上看到地面有張信用卡，竟起貪念撿起來拿去購買高鐵票，持卡者陳姓男子發現自己的卡片遭到盜刷後，驚覺事情不妙，立刻報警處理。橋頭地院審理，依侵占遺失物罪、非法由收費設備取財罪，分別判罰2000元如易服勞役2天，拘役20天得易科罰金2萬元。

判決指出，2018年12月1日下午，楊男行經高雄某公園時，看到地上的信用卡竟偷偷放入自己的錢包，隔日前往高鐵左營站要購買車票時，還假裝自己是持卡人，在自動售票機刷卡成功，購買一張790元的車票。事後由真正的持卡者陳男辦理掛失時，發現遭盜刷，才報警處理。

楊男到案說明時坦承犯行，再加上法官勘驗的左營站的監視器畫面，以及銀行客戶交易明細表等資料，罪證確鑿。橋頭地院認為，楊男正值青年竟以不當方式謀取財物，隨意侵占他人遺失物品，依侵占遺失物罪、非法由收費設備取財罪，分別判罰2000元如易服勞役2天，拘役20天得易科罰金2萬元。楊男因為一時的貪念，卻付出27.8倍的代價得不償失。



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